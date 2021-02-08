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https://ria.ru/20210208/tsoy-1596502980.html
Анита Цой рассказала, как ее хотели избить фанаты Виктора Цоя
Анита Цой рассказала, как ее хотели избить фанаты Виктора Цоя
Анита Цой в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, посвященном 50-летию певицы, вспомнила, как однажды ее хотели избить фанаты... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:19
2021-02-08T15:19
шоу-бизнес
борис корчевников
шоубиз
знаменитости
анита цой
звезды
виктор цой
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Анита Цой в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, посвященном 50-летию певицы, вспомнила, как однажды ее хотели избить фанаты лидера группы "Кино" Виктора Цоя (он погиб в автокатастрофе в 1990 году).Артистка, которая с детства была поклонницей творчества советского рокера, в 1997-м посвятила ему песню "Полет". Многие тогда гадали, не родственница ли она Виктору Цою?Однажды, рассказала Анита, к ее дому пришли человек 50 из фан-клуба музыканта и "осадили" подъезд.От расправы спасли статьи в прессе, которые Анита старательно собирала о себе, так как была начинающей артисткой. Она дала их почитать поклонникам Виктора Цоя."В интервью я честно говорю, что это моя фамилия – Цой. Что у меня муж – Цой и, соответственно, я взяла его фамилию", – уточнила артистка.После того, как поклонники Виктора Цоя прочли эти статьи, они, утверждает исполнительница, "успокоились" и больше не преследовали ее.
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шоу-бизнес, борис корчевников, знаменитости, анита цой, звезды, виктор цой

Анита Цой рассказала, как ее хотели избить фанаты Виктора Цоя

15:19 08.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Анита Цой в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, посвященном 50-летию певицы, вспомнила, как однажды ее хотели избить фанаты лидера группы "Кино" Виктора Цоя (он погиб в автокатастрофе в 1990 году).
Артистка, которая с детства была поклонницей творчества советского рокера, в 1997-м посвятила ему песню "Полет". Многие тогда гадали, не родственница ли она Виктору Цою?
Однажды, рассказала Анита, к ее дому пришли человек 50 из фан-клуба музыканта и "осадили" подъезд.

"Они неплохо знали жену Виктора Цоя, которая жила в Санкт-Петербурге, и они прекрасно понимали, что я не являюсь его женой. Также им рассказали, что я не являюсь его сестрой. Короче, они бить меня приехали", – вспоминает певица.

От расправы спасли статьи в прессе, которые Анита старательно собирала о себе, так как была начинающей артисткой. Она дала их почитать поклонникам Виктора Цоя.
"В интервью я честно говорю, что это моя фамилия – Цой. Что у меня муж – Цой и, соответственно, я взяла его фамилию", – уточнила артистка.
После того, как поклонники Виктора Цоя прочли эти статьи, они, утверждает исполнительница, "успокоились" и больше не преследовали ее.
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