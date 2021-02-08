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Религия и мировоззрение
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Трехсотлетнюю деревянную церковь под Ярославлем отреставрируют
Трехсотлетнюю деревянную церковь под Ярославлем отреставрируют
Государственный Ростово-Ярославский музей-заповедник вложит около 820 тысяч рублей в реставрацию построенной в 1687 году деревянной церкви Иоанна Богослова,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:14
2021-02-08T14:18
новости - туризм
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
ярославская область
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Государственный Ростово-Ярославский музей-заповедник вложит около 820 тысяч рублей в реставрацию построенной в 1687 году деревянной церкви Иоанна Богослова, единственной деревянной церкви в Ярославской области и одной из немногих в центре России, следует из данных портала госзакупок.Музей провел закупку на "проведение консервационных и противоаварийных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия "Деревянная церковь Иоанна Богослова", которая находится в селе Богослов Ростовского района Ярославской области. Победителем признано ООО "АСК-Альянс", с ним планируется заключить контракт на сумму почти в 820 тысяч рублей.В списке работ в рамках контракта, в частности, разборка деревянных конструкций стен и перегородок, обшивка наружных стен; укрепление стен сжимами из бревен и постановка подкосов к стенам; замена пришедших в негодность элементов каркасных стен; замена деревянных балок перекрытий; воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной рельефной резьбы мягкой породы.Заказчик ожидает выполнения работ в течение 90 рабочих дней с даты заключения контракта.Церковь Иоанна Богослова была построена в 1687 году у реки Ишни. Это единственный древний деревянный храм Ярославской области и один из немногих в центре России. Украшение храма - резные золоченые царские врата, копия тех, что в 1562 году выполнил мастер-монах Исайя, позже оригинал перенесли на хранение в музей. История церкви овеяна легендами, согласно одной из них, церковь сама приплыла из озера по реке Ишне в готовом виде и встала там, где стоит и сейчас.
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новости - туризм, новости - религия и мировоззрение, ярославская область

Трехсотлетнюю деревянную церковь под Ярославлем отреставрируют

14:14 08.02.2021 (обновлено: 14:18 08.02.2021)
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Государственный Ростово-Ярославский музей-заповедник вложит около 820 тысяч рублей в реставрацию построенной в 1687 году деревянной церкви Иоанна Богослова, единственной деревянной церкви в Ярославской области и одной из немногих в центре России, следует из данных портала госзакупок.
Музей провел закупку на "проведение консервационных и противоаварийных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия "Деревянная церковь Иоанна Богослова", которая находится в селе Богослов Ростовского района Ярославской области. Победителем признано ООО "АСК-Альянс", с ним планируется заключить контракт на сумму почти в 820 тысяч рублей.
В списке работ в рамках контракта, в частности, разборка деревянных конструкций стен и перегородок, обшивка наружных стен; укрепление стен сжимами из бревен и постановка подкосов к стенам; замена пришедших в негодность элементов каркасных стен; замена деревянных балок перекрытий; воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной рельефной резьбы мягкой породы.
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Заказчик ожидает выполнения работ в течение 90 рабочих дней с даты заключения контракта.
Церковь Иоанна Богослова была построена в 1687 году у реки Ишни. Это единственный древний деревянный храм Ярославской области и один из немногих в центре России. Украшение храма - резные золоченые царские врата, копия тех, что в 1562 году выполнил мастер-монах Исайя, позже оригинал перенесли на хранение в музей. История церкви овеяна легендами, согласно одной из них, церковь сама приплыла из озера по реке Ишне в готовом виде и встала там, где стоит и сейчас.
 
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