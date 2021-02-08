https://ria.ru/20210208/tserkov-1596509528.html

Трехсотлетнюю деревянную церковь под Ярославлем отреставрируют

Трехсотлетнюю деревянную церковь под Ярославлем отреставрируют

Государственный Ростово-Ярославский музей-заповедник вложит около 820 тысяч рублей в реставрацию построенной в 1687 году деревянной церкви Иоанна Богослова,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:14

2021-02-08T14:14

2021-02-08T14:18

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ярославская область

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Государственный Ростово-Ярославский музей-заповедник вложит около 820 тысяч рублей в реставрацию построенной в 1687 году деревянной церкви Иоанна Богослова, единственной деревянной церкви в Ярославской области и одной из немногих в центре России, следует из данных портала госзакупок.Музей провел закупку на "проведение консервационных и противоаварийных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия "Деревянная церковь Иоанна Богослова", которая находится в селе Богослов Ростовского района Ярославской области. Победителем признано ООО "АСК-Альянс", с ним планируется заключить контракт на сумму почти в 820 тысяч рублей.В списке работ в рамках контракта, в частности, разборка деревянных конструкций стен и перегородок, обшивка наружных стен; укрепление стен сжимами из бревен и постановка подкосов к стенам; замена пришедших в негодность элементов каркасных стен; замена деревянных балок перекрытий; воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной рельефной резьбы мягкой породы.Заказчик ожидает выполнения работ в течение 90 рабочих дней с даты заключения контракта.Церковь Иоанна Богослова была построена в 1687 году у реки Ишни. Это единственный древний деревянный храм Ярославской области и один из немногих в центре России. Украшение храма - резные золоченые царские врата, копия тех, что в 1562 году выполнил мастер-монах Исайя, позже оригинал перенесли на хранение в музей. История церкви овеяна легендами, согласно одной из них, церковь сама приплыла из озера по реке Ишне в готовом виде и встала там, где стоит и сейчас.

https://ria.ru/20210119/zaozere-1592993800.html

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