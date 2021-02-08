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В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах
В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах
Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:57
2021-02-08T15:32
сергей кравцов
михаил мишустин
республика адыгея
общество
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.По словам Кравцова, планируется также создавать межрегиональные кружки для общения ребят.Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" создан в 2019 году как структурное подразделение существующей более 20 лет государственной бюджетной организации дополнительного образования республики Адыгея "Республиканская естественно-математическая школа".Республиканская естественно-математическая школа является основным в республике центром по работе с математически одаренными учащимися и является членом ассоциации школ-партнеров образовательного центра "Сириус".В центре "Полярис-Адыгея" работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга, агро- и биотехнологий и другие.В настоящее время в центре проходят обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах 1600 учащихся. В 2021 году в "Полярис-Адыгея" будет увеличено количество интенсивных программ, расширены направления деятельности регулярных кружков, увеличена загрузка созданных лабораторий за счет сотрудничества с общеобразовательными организациями Адыгеи, налажена работа с научными и индустриальными партнерами.
https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html
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сергей кравцов, михаил мишустин, республика адыгея, общество

В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах

14:57 08.02.2021 (обновлено: 15:32 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы планируем такие центры, как "Полярис", создавать в каждом регионе", - сказал он в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", сопровождая главу правительства Михаила Мишустина.

По словам Кравцова, планируется также создавать межрегиональные кружки для общения ребят.
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" создан в 2019 году как структурное подразделение существующей более 20 лет государственной бюджетной организации дополнительного образования республики Адыгея "Республиканская естественно-математическая школа".
Республиканская естественно-математическая школа является основным в республике центром по работе с математически одаренными учащимися и является членом ассоциации школ-партнеров образовательного центра "Сириус".
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В центре "Полярис-Адыгея" работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга, агро- и биотехнологий и другие.
В настоящее время в центре проходят обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах 1600 учащихся. В 2021 году в "Полярис-Адыгея" будет увеличено количество интенсивных программ, расширены направления деятельности регулярных кружков, увеличена загрузка созданных лабораторий за счет сотрудничества с общеобразовательными организациями Адыгеи, налажена работа с научными и индустриальными партнерами.
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Сергей КравцовМихаил МишустинРеспублика АдыгеяОбщество
 
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