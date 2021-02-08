https://ria.ru/20210208/tsentry-1596520509.html
В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах
В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах
Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:57
2021-02-08T14:57
2021-02-08T15:32
сергей кравцов
михаил мишустин
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593163744_0:96:3143:1864_1920x0_80_0_0_576e43a4d651b18725fb8ebc867cfda7.jpg
МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.По словам Кравцова, планируется также создавать межрегиональные кружки для общения ребят.Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" создан в 2019 году как структурное подразделение существующей более 20 лет государственной бюджетной организации дополнительного образования республики Адыгея "Республиканская естественно-математическая школа".Республиканская естественно-математическая школа является основным в республике центром по работе с математически одаренными учащимися и является членом ассоциации школ-партнеров образовательного центра "Сириус".В центре "Полярис-Адыгея" работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга, агро- и биотехнологий и другие.В настоящее время в центре проходят обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах 1600 учащихся. В 2021 году в "Полярис-Адыгея" будет увеличено количество интенсивных программ, расширены направления деятельности регулярных кружков, увеличена загрузка созданных лабораторий за счет сотрудничества с общеобразовательными организациями Адыгеи, налажена работа с научными и индустриальными партнерами.
https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html
https://ria.ru/20201216/nauka-1589495325.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593163744_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_606e9918f1993144026530f85beef2d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, михаил мишустин, республика адыгея, общество
МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости.
Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов
.
"Мы планируем такие центры, как "Полярис", создавать в каждом регионе", - сказал он в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", сопровождая главу правительства Михаила Мишустина.
По словам Кравцова, планируется также создавать межрегиональные кружки для общения ребят.
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" создан в 2019 году как структурное подразделение существующей более 20 лет государственной бюджетной организации дополнительного образования республики Адыгея
"Республиканская естественно-математическая школа".
Республиканская естественно-математическая школа является основным в республике центром по работе с математически одаренными учащимися и является членом ассоциации школ-партнеров образовательного центра "Сириус".
В центре "Полярис-Адыгея" работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга, агро- и биотехнологий и другие.
В настоящее время в центре проходят обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах 1600 учащихся. В 2021 году в "Полярис-Адыгея" будет увеличено количество интенсивных программ, расширены направления деятельности регулярных кружков, увеличена загрузка созданных лабораторий за счет сотрудничества с общеобразовательными организациями Адыгеи, налажена работа с научными и индустриальными партнерами.