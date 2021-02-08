https://ria.ru/20210208/tsentry-1596520509.html

В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах

В России планируют создать центры для одаренных детей во всех регионах

Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:57

2021-02-08T14:57

2021-02-08T15:32

сергей кравцов

михаил мишустин

республика адыгея

общество

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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Центры выявления и поддержки одаренных детей планируется создавать в каждом регионе, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.По словам Кравцова, планируется также создавать межрегиональные кружки для общения ребят.Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" создан в 2019 году как структурное подразделение существующей более 20 лет государственной бюджетной организации дополнительного образования республики Адыгея "Республиканская естественно-математическая школа".Республиканская естественно-математическая школа является основным в республике центром по работе с математически одаренными учащимися и является членом ассоциации школ-партнеров образовательного центра "Сириус".В центре "Полярис-Адыгея" работают 18 лабораторий, в том числе спортивной науки, художественной и проектной деятельности, математики, физики будущего, астрофизики и космических систем, биохакинга, агро- и биотехнологий и другие.В настоящее время в центре проходят обучение по программам математической и естественно-научной направленности в очной и дистанционной формах 1600 учащихся. В 2021 году в "Полярис-Адыгея" будет увеличено количество интенсивных программ, расширены направления деятельности регулярных кружков, увеличена загрузка созданных лабораторий за счет сотрудничества с общеобразовательными организациями Адыгеи, налажена работа с научными и индустриальными партнерами.

https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html

https://ria.ru/20201216/nauka-1589495325.html

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сергей кравцов, михаил мишустин, республика адыгея, общество