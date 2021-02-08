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Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности
По меньшей мере 56% американцев поддерживают процесс против экс- президента США Дональда Трампа в сенате, а также возможный запрет Трампу занимать какие-либо... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T05:49
2021-02-08T05:49
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По меньшей мере 56% американцев поддерживают процесс против экс- президента США Дональда Трампа в сенате, а также возможный запрет Трампу занимать какие-либо государственные должности в будущем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos.Как отмечается, 56% респондентов считают, что бывший президент Трамп должен быть осужден и лишен возможности занимать государственные посты. При этом 43% выступили против признания вины Трампа в сенате.Согласно данным опроса, обвинения против бывшего президента поддерживают 15% республиканцев. Среди демократов поддержка значительно выше – 92%.Опрос ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos проводился с 5 по 6 февраля 2021 года. В нем приняли участие 508 человек. Статистическая погрешность составляет 4,8 процентных пункта.Суд по делу импичмента Трампа должен начаться в сенате 9 февраля.Демократы в конгрессе США в обвинительном документе в адрес Трампа возложили на него всю вину за беспорядки в Капитолии 6 января. Кроме того, обвинители отвергают аргумент республиканцев о том, что нельзя выносить импичмент президенту, который уже ушел со своего поста. Согласно обвинениям, Трамп подлежит импичменту и лишению права занимать государственные должности в будущем. Последнее лишит его права участвовать в выборах 2024 года.Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Однако пока лишь несколько человек от Республиканской партии высказались в поддержку импичмента, и шансы на его реализацию оцениваются как невысокие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/ssha-1596372811.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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дональд трамп, сша, в мире

Опрос: 56% американцев поддерживали запрет Трампу занимать госдолжности

05:49 08.02.2021
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. По меньшей мере 56% американцев поддерживают процесс против экс- президента США Дональда Трампа в сенате, а также возможный запрет Трампу занимать какие-либо государственные должности в будущем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Как отмечается, 56% респондентов считают, что бывший президент Трамп должен быть осужден и лишен возможности занимать государственные посты. При этом 43% выступили против признания вины Трампа в сенате.
Согласно данным опроса, обвинения против бывшего президента поддерживают 15% республиканцев. Среди демократов поддержка значительно выше – 92%.
Опрос ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos проводился с 5 по 6 февраля 2021 года. В нем приняли участие 508 человек. Статистическая погрешность составляет 4,8 процентных пункта.
Суд по делу импичмента Трампа должен начаться в сенате 9 февраля.
Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 11:26
В США "выставили счет" Трампу за призыв к штурму Капитолия
Демократы в конгрессе США в обвинительном документе в адрес Трампа возложили на него всю вину за беспорядки в Капитолии 6 января. Кроме того, обвинители отвергают аргумент республиканцев о том, что нельзя выносить импичмент президенту, который уже ушел со своего поста. Согласно обвинениям, Трамп подлежит импичменту и лишению права занимать государственные должности в будущем. Последнее лишит его права участвовать в выборах 2024 года.
Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.
Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.
Для подтверждения импичмента нужно 67 голосов сенаторов, для чего демократам нужно склонить на свою сторону 17 республиканцев. Однако пока лишь несколько человек от Республиканской партии высказались в поддержку импичмента, и шансы на его реализацию оцениваются как невысокие.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 09:59
Слово за разведкой. Белый дом прояснил доступ Трампа к секретным данным
 
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