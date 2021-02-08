https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html

Вино, шоколад, косметика из РФ наиболее популярны сейчас в Китае

Вино, шоколад, косметика из РФ наиболее популярны сейчас в Китае

По мере приближения "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю), жители Китая активно приобретают новогодние товары. Российское вино, шоколад, косметика... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:33

2021-02-08T13:33

2021-02-08T13:33

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МОСКВА, 8 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". По мере приближения "Праздника Весны" (Новый год по Лунному календарю), жители Китая активно приобретают новогодние товары. Российское вино, шоколад, косметика и прочие товары из России выдержали испытание эпидемией COVID-19 и по-прежнему пользуются широкой популярностью у китайских потребителей.Весенний фестиваль всегда был пиком потребления алкоголя в Китае. Помимо водки, российское красное вино также сохранило тенденцию роста продаж. Глава торговой компании "Никола" Дун Хунвэй сказал, что продажи российского красного вина увеличились на 30% по сравнению с показателями прошлого года. Причина в том, что китайцы уделяют больше внимания здоровому образу жизни и любят красное вино со слегка сладковатым вкусом, кроме того, российское вино доступно и может удовлетворить различные потребительские потребности - оно подойдёт и в качества подарка, и для празднования дома.Конфеты также являются одним из главных и популярных товаров народного потребления в "Праздник Весны". Дун Хунвэй отметил, что в последние годы российский шоколад и конфеты "Крокант" продаются в Китае всё более активно. В пиковые периоды продажи конфет "Крокант" превышали 10 тысяч. коробок в месяц. Однако общие продажи указанных конфет в 2020 году оказались скромными. Говоря о причинах этого, Дун Хунвэй утверждает, что потребительские вкусы китайцев изменились, они не любят чрезмерно сладкие продукты с высоким содержанием сахара. Кроме того, на фоне эпидемии люди в определённой мере обеспокоены безопасностью импортных продуктов питания. Впрочем, показатели продаж российского шоколада остались примерно на уровне прошлого года. В основном это связано с тем, что при производстве известных марок российского шоколада используется высококачественное и полезное для здоровья сырьё.Что касается косметики, то у всё большего числа китайских потребителей пользуются популярностью российские маски для лица "От бабушки Агафьи" и гиалуроновая кислота "Teana". Причина - в оптимальном соотношении цены и качества.Главный операционный директор компании "Открытая Матрёшка" Чжао Канцзя сказал: "Вне зависимости от того, с чем сравнивать - с китайскими отечественными брендами или же с товарами из Европы, США, Японии или Южной Кореи, российские товары обладают практически аналогичными характеристиками, но при этом цены на них ниже".Из-за проблем "холодовой цепи", вызванной пандемией COVID-19, продажи мороженого из России пострадали сильнее всего. Однако представители этой отрасли полагают, что после того, как эпидемическая обстановка нормализуется, российское мороженое быстро вернёт свои позиции на китайском рынке.

https://ria.ru/20210208/postavki-1596500425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, экономика