https://ria.ru/20210208/tolerantnost-1596593027.html

Для российских школьников и студентов провели уроки толерантности

Для российских школьников и студентов провели уроки толерантности

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал об образовательных программах Еврейского музея и центра толерантности в России - в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:53

2021-02-08T21:53

2021-02-08T22:01

религия и мировоззрение

россия

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал об образовательных программах Еврейского музея и центра толерантности в России - в них поучаствовали около полумиллиона школьников и студентов.В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ в Москве. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна."Мы разрабатываем методические пособия уроков толерантности для образовательных учреждений. Участниками таких уроков стали около полумиллиона школьников и студентов", - рассказал Борода, который возглавляет Еврейский музей и центр толерантности.Центр, по его словам, создал более 100 интерактивных программ не только для детей, но и для педагогов, бизнесменов, представителей некоммерческих организаций и госслужащих. Совместно с ЮНЕСКО, отметил он, были разработаны образовательные программы для социально-культурной адаптации беженцев, которая реализуется в более чем 10 тысячах школ в 181 стране мира.Кроме того, президент ФЕОР рассказал участникам мероприятия о важности толерантности и роли в этом религиозных деятелей. "Арабское слово "ислам" означает покорность. Вера в единого Бога помогает нам, представителям разных религий. Создает ощущение единого дома, полного друзей, которые всегда могут рассчитывать на взаимовыручку. Уважая друг друга, мы уважаем уникальность божественного творения", - отметил Борода.

https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html

https://ria.ru/20201216/tolerantnost-1589542075.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федерация еврейских общин россии, юнеско, москва, бахрейн, оон