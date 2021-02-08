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Религия и мировоззрение
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Для российских школьников и студентов провели уроки толерантности
Для российских школьников и студентов провели уроки толерантности
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал об образовательных программах Еврейского музея и центра толерантности в России - в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:53
2021-02-08T22:01
религия и мировоззрение
россия
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юнеско
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал об образовательных программах Еврейского музея и центра толерантности в России - в них поучаствовали около полумиллиона школьников и студентов.В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ в Москве. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна."Мы разрабатываем методические пособия уроков толерантности для образовательных учреждений. Участниками таких уроков стали около полумиллиона школьников и студентов", - рассказал Борода, который возглавляет Еврейский музей и центр толерантности.Центр, по его словам, создал более 100 интерактивных программ не только для детей, но и для педагогов, бизнесменов, представителей некоммерческих организаций и госслужащих. Совместно с ЮНЕСКО, отметил он, были разработаны образовательные программы для социально-культурной адаптации беженцев, которая реализуется в более чем 10 тысячах школ в 181 стране мира.Кроме того, президент ФЕОР рассказал участникам мероприятия о важности толерантности и роли в этом религиозных деятелей. "Арабское слово "ислам" означает покорность. Вера в единого Бога помогает нам, представителям разных религий. Создает ощущение единого дома, полного друзей, которые всегда могут рассчитывать на взаимовыручку. Уважая друг друга, мы уважаем уникальность божественного творения", - отметил Борода.
https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html
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россия, федерация еврейских общин россии, юнеско, москва, бахрейн, оон

Для российских школьников и студентов провели уроки толерантности

21:53 08.02.2021 (обновлено: 22:01 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПосетитель на выставке "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода рассказал об образовательных программах Еврейского музея и центра толерантности в России - в них поучаствовали около полумиллиона школьников и студентов.
В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ в Москве. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.
"Мы разрабатываем методические пособия уроков толерантности для образовательных учреждений. Участниками таких уроков стали около полумиллиона школьников и студентов", - рассказал Борода, который возглавляет Еврейский музей и центр толерантности.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Центр, по его словам, создал более 100 интерактивных программ не только для детей, но и для педагогов, бизнесменов, представителей некоммерческих организаций и госслужащих. Совместно с ЮНЕСКО, отметил он, были разработаны образовательные программы для социально-культурной адаптации беженцев, которая реализуется в более чем 10 тысячах школ в 181 стране мира.
Кроме того, президент ФЕОР рассказал участникам мероприятия о важности толерантности и роли в этом религиозных деятелей. "Арабское слово "ислам" означает покорность. Вера в единого Бога помогает нам, представителям разных религий. Создает ощущение единого дома, полного друзей, которые всегда могут рассчитывать на взаимовыручку. Уважая друг друга, мы уважаем уникальность божественного творения", - отметил Борода.
Посетитель на выставке (Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Московский музей и центр толерантности начнет реконструкцию в 2021 году
 
Религия и мировоззрениеРоссияФедерация еврейских общин РоссииЮНЕСКОМоскваБахрейнООН
 
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