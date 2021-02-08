https://ria.ru/20210208/tanets-1596496166.html

Видео с танцами якутянок в минус 45 взорвало Сеть

Видео с танцами якутянок в минус 45 взорвало Сеть

Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:15

2021-02-08T13:15

2021-02-08T13:20

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ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность, сообщает региональное правительство.Пользователи Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу.Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин, которые занимаются в центре по направлению "Зумба Голд". "В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали", — приводятся в сообщении слова Кузьминой.Как отметила хореограф, ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".

https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html

якутск

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2021

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Активистки танцуют в Якутске в -45 градусов Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность, сообщает региональное правительство. Пользователи Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу. "Группа "Зумба голд" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов 2021-02-08T13:15 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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