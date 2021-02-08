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Видео с танцами якутянок в минус 45 взорвало Сеть
Видео с танцами якутянок в минус 45 взорвало Сеть
Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:15
2021-02-08T13:15
2021-02-08T13:20
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ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность, сообщает региональное правительство.Пользователи Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу.Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин, которые занимаются в центре по направлению "Зумба Голд". "В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали", — приводятся в сообщении слова Кузьминой.Как отметила хореограф, ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".
https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596495884_40:0:520:360_1920x0_80_0_0_bd888d84a72e9096e9cee22564ab4211.jpg
Активистки танцуют в Якутске в -45 градусов
Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность, сообщает региональное правительство.
Пользователи Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу.
"Группа "Зумба голд" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов
2021-02-08T13:15
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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стиль жизни, новости культуры, новости - туризм, whatsapp inc., instagram, inc., якутск, общество
ЯКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Видео с танцами активисток общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов набирает популярность, сообщает региональное правительство.
Пользователи Instagram и WhatsApp активно пересылают ролик друг другу.
"Группа "Зумба голд" общественной организации "Центр калланетики и танца" Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей", - говорится в сообщении.
Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин, которые занимаются в центре по направлению "Зумба Голд". "В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали", — приводятся в сообщении слова Кузьминой.
Как отметила хореограф, ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю "Золотая пора".