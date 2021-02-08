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В Рязанской области завели дело против мужчины, пытавшего сына
В Рязанской области завели дело против мужчины, пытавшего сына
Уголовное дело возбуждено на жителя города Касимов, которого подозревают в истязании сына с применением пытки для подтверждения подозрений в неверности... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T18:03
2021-02-08T18:03
2021-02-09T00:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
касимов
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя города Касимов, которого подозревают в истязании сына с применением пытки для подтверждения подозрений в неверности экс-супруги, сообщило управление СК РФ по Рязанской области.Следствие полагает, что 19 января 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение нескольких часов избивал и пытал своего 13-летнего сына, добиваясь от него подтверждения своих подозрений о супружеской неверности матери подростка. При этом на тот момент родители мальчика уже были разведены.Подозреваемого заключили под стражу. "По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), касимов, рязанская область, происшествия