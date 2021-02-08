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США настаивают, что Иран должен первым вернуться к ядерной сделке
США настаивают, что Иран должен первым вернуться к ядерной сделке
Президент США Джо Байден не заявлял прямо, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран не вернется первым к выполнению условий СВПД, но дальнейшие обсуждения... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:47
2021-02-08T20:47
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дженнифер псаки
джо байден
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден не заявлял прямо, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран не вернется первым к выполнению условий СВПД, но дальнейшие обсуждения возможны только после этого, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Накануне Байден в эфире телеканала CBS утвердительно ответил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке. После этого он утвердительно кивнул, когда ведущая уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран."Давайте проясним. Президент никогда не говорил это дословно. Это было произнесено интервьюером, Норой О'Доннел, которая брала интервью. И он не ответил на вопрос", - сказала она журналистам.В ответ на замечание журналиста, что Байден утвердительно кивнул в ответ на этот вопрос, Псаки заявила, что Белый дом в случае объявления нового подхода к Ирану "сделал бы больше, чем кивок головой".Она заверила, что это будет сделано при участии партнеров в формате "5+1"."Его (Байдена) позиция и позиция нашей команды по национальной безопасности, позиция, которую он обсуждает с нашими партнерами, заключается в том, что Ирану решать вопрос возвращения к полному выполнению обязательств в рамках СВПД, и в этот момент можно будет продолжить дискуссию дальше", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дженнифер псаки, джо байден, иран, сша, в мире

США настаивают, что Иран должен первым вернуться к ядерной сделке

20:47 08.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден не заявлял прямо, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран не вернется первым к выполнению условий СВПД, но дальнейшие обсуждения возможны только после этого, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Накануне Байден в эфире телеканала CBS утвердительно ответил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке. После этого он утвердительно кивнул, когда ведущая уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран.
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"Давайте проясним. Президент никогда не говорил это дословно. Это было произнесено интервьюером, Норой О'Доннел, которая брала интервью. И он не ответил на вопрос", - сказала она журналистам.
В ответ на замечание журналиста, что Байден утвердительно кивнул в ответ на этот вопрос, Псаки заявила, что Белый дом в случае объявления нового подхода к Ирану "сделал бы больше, чем кивок головой".
"Но в целом его позиция остается прежней: если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств по СВПД, Соединенные Штаты сделают то же самое и потом используют это как платформу для выстраивания более широкого и существенного соглашения, которое также затронет и другие сферы, вызывающие озабоченность", - сказала Псаки.
Она заверила, что это будет сделано при участии партнеров в формате "5+1".
"Его (Байдена) позиция и позиция нашей команды по национальной безопасности, позиция, которую он обсуждает с нашими партнерами, заключается в том, что Ирану решать вопрос возвращения к полному выполнению обязательств в рамках СВПД, и в этот момент можно будет продолжить дискуссию дальше", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дженнифер ПсакиДжо БайденИранСШАВ мире
 
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