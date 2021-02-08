https://ria.ru/20210208/svpd-1596588579.html

США настаивают, что Иран должен первым вернуться к ядерной сделке

США настаивают, что Иран должен первым вернуться к ядерной сделке

Президент США Джо Байден не заявлял прямо, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран не вернется первым к выполнению условий СВПД, но дальнейшие обсуждения... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T20:47

2021-02-08T20:47

2021-02-08T20:47

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дженнифер псаки

джо байден

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден не заявлял прямо, что США не будут ослаблять санкции, пока Иран не вернется первым к выполнению условий СВПД, но дальнейшие обсуждения возможны только после этого, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Накануне Байден в эфире телеканала CBS утвердительно ответил, что США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения того за стол переговоров по ядерной сделке. После этого он утвердительно кивнул, когда ведущая уточнила, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран."Давайте проясним. Президент никогда не говорил это дословно. Это было произнесено интервьюером, Норой О'Доннел, которая брала интервью. И он не ответил на вопрос", - сказала она журналистам.В ответ на замечание журналиста, что Байден утвердительно кивнул в ответ на этот вопрос, Псаки заявила, что Белый дом в случае объявления нового подхода к Ирану "сделал бы больше, чем кивок головой".Она заверила, что это будет сделано при участии партнеров в формате "5+1"."Его (Байдена) позиция и позиция нашей команды по национальной безопасности, позиция, которую он обсуждает с нашими партнерами, заключается в том, что Ирану решать вопрос возвращения к полному выполнению обязательств в рамках СВПД, и в этот момент можно будет продолжить дискуссию дальше", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

https://ria.ru/20210205/svpd-1596160514.html

https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596450737.html

иран

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дженнифер псаки, джо байден, иран, сша, в мире