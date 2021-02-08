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Познер рассказал, какую страну считает лучшей для жизни
Познер рассказал, какую страну считает лучшей для жизни
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте "Познер Online" на вопрос, где ему лучше живется: в США, Франции или России, выбрал Францию. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:53
2021-02-08T18:00
россия
владимир познер
франция
нью-йорк (город)
сша
париж
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте "Познер Online" на вопрос, где ему лучше живется: в США, Франции или России, выбрал Францию. Он задался вопросом, что именно значит "лучше живется". Познер объяснил свой выбор тем, что там он чувствует себя "по-настоящему дома". Это касается не только его квартиры в Париже, но и вообще в стране."Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — подметил телеведущий.Выбирая между городами, телеведущий назвал Париж и Нью-Йорк. Когда его спрашивают, кто он, Познер отвечает, что он —"парижский нью-йорковец, нью-йоркский парижанин, как хотите".Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах и работал на телеканале CNBC. Позднее он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20210118/pozner-1593592634.html
россия
франция
нью-йорк (город)
сша
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россия, владимир познер, франция, нью-йорк (город), сша, париж, в мире

Познер рассказал, какую страну считает лучшей для жизни

15:53 08.02.2021 (обновлено: 18:00 08.02.2021)
 
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте "Познер Online" на вопрос, где ему лучше живется: в США, Франции или России, выбрал Францию.
Он задался вопросом, что именно значит "лучше живется".
"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — отметил он.
Познер объяснил свой выбор тем, что там он чувствует себя "по-настоящему дома". Это касается не только его квартиры в Париже, но и вообще в стране.
"Но если у вас, например, нет французского языка, если вообще вам не нравятся французы… Они непростые. То, наверное, вам это не понравится. Это очень субъективно", — подметил телеведущий.
Выбирая между городами, телеведущий назвал Париж и Нью-Йорк. Когда его спрашивают, кто он, Познер отвечает, что он —"парижский нью-йорковец, нью-йоркский парижанин, как хотите".
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. В Соединенных Штатах он жил в 1991-1997 годах и работал на телеканале CNBC. Позднее он вернулся в Россию.
Телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 21:15
Познер рассказал об ударе по "лучшей стране в мире"
 
РоссияВладимир ПознерФранцияНью-Йорк (город)СШАПарижВ мире
 
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