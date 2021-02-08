https://ria.ru/20210208/sputnik-1596566948.html

Итальянский ученый выступил за признание "Спутника V"

Итальянский ученый выступил за признание "Спутника V"

Главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что Италия "может и должна" начать... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T18:20

2021-02-08T18:20

2021-02-08T18:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что Италия "может и должна" начать использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".По словам директора римского института, Италия испытывает недостаток доз вакцины, несмотря на мощные темпы кампании.По данным минздрава Италии, по состоянию на понедельник в стране уже использованы более 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба компонента препарата от коронавируса получили уже 1,1 миллиона человек.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

россия

боливия

италия

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, боливия, италия, армения, в мире