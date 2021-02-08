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Итальянский ученый выступил за признание "Спутника V"
Итальянский ученый выступил за признание "Спутника V"
Главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что Италия "может и должна" начать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:20
2021-02-08T18:20
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что Италия "может и должна" начать использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".По словам директора римского института, Италия испытывает недостаток доз вакцины, несмотря на мощные темпы кампании.По данным минздрава Италии, по состоянию на понедельник в стране уже использованы более 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба компонента препарата от коронавируса получили уже 1,1 миллиона человек.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, боливия, италия, армения, в мире

Итальянский ученый выступил за признание "Спутника V"

18:20 08.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковка российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РИМ, 8 фев – РИА Новости. Главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя заявил, что Италия "может и должна" начать использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы должны быть свободны от влияний со стороны политики и промышленности. Конкуренция справедлива, но мы должны быть нейтральными. Исходя из научных исследований, мы можем говорить о ее ("Спутник V" - ред.) эффективности, поэтому я считаю, мы можем и должны ее принять. Одной вакцины недостаточно, нам необходимо огромное множество доз", - заявил он на пресс-конференции для иностранной прессы.

По словам директора римского института, Италия испытывает недостаток доз вакцины, несмотря на мощные темпы кампании.

"Спутник" - прекрасная вакцина, судя по тому, что мы прочли. И, по моему мнению, мы можем ее использовать, если разрешение на это дадут национальные регулирующие органы. Мы должны использовать все, что помогает победить пандемию", - отметил Вайя.

По данным минздрава Италии, по состоянию на понедельник в стране уже использованы более 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Оба компонента препарата от коронавируса получили уже 1,1 миллиона человек.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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