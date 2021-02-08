В Германии объяснили отказ от срочной регистрации "Спутника V"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не стало прибегать к регистрации вакцины "Спутник V" национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту РФ Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна-член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в РФ, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.
"Причина этому та же, что и в конце прошлого года, когда были готовы первые вакцины. Федеральное правительство и другие европейские партнеры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине. Речь шла о том, чтобы граждане имели это доверие, чтобы у них не было ощущения, что где-то был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, почему в отношении "Спутника V" не применили процедуру срочного допуска национальным регулятором.
Он вновь подчеркнул позицию правительства ФРГ, что "все вакцины приветствуются, несмотря на страну происхождения, когда они проходят через все этапы процесса сертификации в EMA и Европейская комиссия, которая может действовать в этом случае оперативно, допускает ее (на рынок ЕС)". В 2020 году, когда ЕС только начинал процесс бронирования поставок вакцин, немецкий минздрав также подчеркивал, что процесс регистрации вакцин должен быть упорядоченным, чтобы население доверяло допущенным к применению препаратам.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19