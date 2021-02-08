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В Германии объяснили отказ от срочной регистрации "Спутника V"

В Германии объяснили отказ от срочной регистрации "Спутника V"

Правительство ФРГ не стало прибегать к регистрации вакцины "Спутник V" национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:08

2021-02-08T17:08

2021-02-08T17:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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штеффен зайберт

здоровье - общество

евросоюз

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не стало прибегать к регистрации вакцины "Спутник V" национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложила президенту РФ Владимиру Путину содействие в регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, она подчеркивала, что применение препарата в стране возможно только после одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам. При этом страна-член союза Венгрия самостоятельно закупает вакцину в РФ, такой же подход сейчас обсуждают в Чехии.Он вновь подчеркнул позицию правительства ФРГ, что "все вакцины приветствуются, несмотря на страну происхождения, когда они проходят через все этапы процесса сертификации в EMA и Европейская комиссия, которая может действовать в этом случае оперативно, допускает ее (на рынок ЕС)". В 2020 году, когда ЕС только начинал процесс бронирования поставок вакцин, немецкий минздрав также подчеркивал, что процесс регистрации вакцин должен быть упорядоченным, чтобы население доверяло допущенным к применению препаратам.

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2021

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