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Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию
Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию
Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:34
2021-02-08T11:34
россия
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс ранее в понедельник заявил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, - они полностью регулируются государством.
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россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию

11:34 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ПавлишакВетрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму
Ветрогенераторы на Мирновской ветроэлектростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.
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"Оптовые цены выросли благодаря снижению спроса. Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", - прокомментировал Бокарев.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс ранее в понедельник заявил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, - они полностью регулируются государством.
"Факторы погоды или спроса не влияют значительно, - отметил в свою очередь Бокарев. - Цены на электроэнергию для населения не изменятся от декларируемых заранее уровней роста, - они регулируются в рамках инфляции, и через механизмы перекрестного субсидирования за все заплатит промышленность.
 
РоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
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