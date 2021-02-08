Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.
"Оптовые цены выросли благодаря снижению спроса. Такой у нас рынок: спрос снижается, а количество денег, которое должно попасть генераторам, неизменно", - прокомментировал Бокарев.
Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс ранее в понедельник заявил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, - они полностью регулируются государством.
"Факторы погоды или спроса не влияют значительно, - отметил в свою очередь Бокарев. - Цены на электроэнергию для населения не изменятся от декларируемых заранее уровней роста, - они регулируются в рамках инфляции, и через механизмы перекрестного субсидирования за все заплатит промышленность.