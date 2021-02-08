https://ria.ru/20210208/spros-1596471522.html

Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию

Эксперт рассказал, с чем связан рост оптовых цен на электроэнергию

Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:34

2021-02-08T11:34

2021-02-08T11:34

россия

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Рост оптовых цен на электроэнергию в РФ в 2020 году связан со снижением спроса на нее, прокомментировал РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка" (регулятор энергорынков), что оптовые цены на электроэнергию в РФ в 2020 году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс ранее в понедельник заявил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на энерготарифы для населения, - они полностью регулируются государством.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/ukraina-1596279112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика