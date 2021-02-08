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СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
СМИ: США вернутся в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T05:12
2021-02-08T05:12
2021-02-08T05:12
дональд трамп
совет по правам человека оон (спч оон)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимные источники.В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.Как передает агентство, Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в Совет в качестве наблюдателя, однако будут стремиться к роли полноправного члена.Как заявил один высокопоставленных источников, нынешняя администрация США считает, что совет необходимо реформировать, однако проще всего способствовать переменам через взаимодействие. По его словам, это - "важный форум для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире".
https://ria.ru/20200918/travlya-1577465630.html
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дональд трамп, совет по правам человека оон (спч оон), оон, сша, в мире