https://ria.ru/20210208/sovet-1596524884.html

США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:19

2021-02-08T15:19

2021-02-08T15:33

энтони блинкен

дональд трамп

куба

венесуэла

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя."Когда он работает хорошо, Совет ООН по правам человека привлекает внимание к странам с самыми худшими показателями в области прав человека и может служить в качестве сигнала для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Поэтому США снова за столом", - написал Блинкен в Twitter."Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу (с Советом - ред.) и готовы руководить", - подчеркнул госсекретарь.В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

https://ria.ru/20210121/voz-1593933772.html

куба

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, дональд трамп, куба, венесуэла, оон, сша, в мире