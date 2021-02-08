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США решили вернуться в Совет ООН по правам человека
США решили вернуться в Совет ООН по правам человека
США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:19
2021-02-08T15:33
энтони блинкен
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куба
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оон
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя."Когда он работает хорошо, Совет ООН по правам человека привлекает внимание к странам с самыми худшими показателями в области прав человека и может служить в качестве сигнала для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Поэтому США снова за столом", - написал Блинкен в Twitter."Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу (с Советом - ред.) и готовы руководить", - подчеркнул госсекретарь.В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.
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энтони блинкен, дональд трамп, куба, венесуэла, оон, сша, в мире

США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

15:19 08.02.2021 (обновлено: 15:33 08.02.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя.
"Когда он работает хорошо, Совет ООН по правам человека привлекает внимание к странам с самыми худшими показателями в области прав человека и может служить в качестве сигнала для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Поэтому США снова за столом", - написал Блинкен в Twitter.
"Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу (с Советом - ред.) и готовы руководить", - подчеркнул госсекретарь.
В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.
Здание ВОЗ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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США вернутся в ВОЗ
 
Энтони БлинкенДональд ТрампКубаВенесуэлаООНСШАВ мире
 
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