Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/sneg-1596517085.html
Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах
Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах
Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:49
2021-02-08T15:03
андрей садовый
киевская область
львов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/103022/62/1030226243_0:189:2200:1427_1920x0_80_0_0_9eaa3d56e98c7516db8f1841653c2bb3.jpg
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать их от снега.Ранее госслужба Украины по ЧС сообщила, что в понедельник в западных, центральных областях, а также на севере страны, в том числе Киевской области, сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье сильный дождь.Чтобы не оставаться в стороне, помогать коммунальным службам будут и сотрудники самой мэрии."Сегодня в 15.00 (16.00 мск) все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСМД (Объединениям совладельцев многоквартирных домов – ред.), управляющих компаний и собственников предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является обычным для нас. Но объединившись, мы можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - добавил Садовой.
киевская область
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103022/62/1030226243_24:0:2177:1615_1920x0_80_0_0_6190bd6be3182d26a3f48526f2f05472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей садовый, киевская область, львов, украина, в мире

Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах

14:49 08.02.2021 (обновлено: 15:03 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский политический деятель Андрей Садовой
Украинский политический деятель Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать их от снега.
Ранее госслужба Украины по ЧС сообщила, что в понедельник в западных, центральных областях, а также на севере страны, в том числе Киевской области, сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье сильный дождь.

"Призываем всех неравнодушных жителей Львова сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь", - написал Садовой в своем Telegram.

Чтобы не оставаться в стороне, помогать коммунальным службам будут и сотрудники самой мэрии.
"Сегодня в 15.00 (16.00 мск) все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСМД (Объединениям совладельцев многоквартирных домов – ред.), управляющих компаний и собственников предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является обычным для нас. Но объединившись, мы можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - добавил Садовой.
 
Андрей СадовыйКиевская областьЛьвовУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния