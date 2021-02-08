Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах
14:49 08.02.2021 (обновлено: 15:03 08.02.2021)
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкУкраинский политический деятель Андрей Садовой
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать их от снега.
Ранее госслужба Украины по ЧС сообщила, что в понедельник в западных, центральных областях, а также на севере страны, в том числе Киевской области, сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье сильный дождь.
Допоможи собі сам: львівська влада закликає львів’ян самостійно чистити вулиці від снігу (фото) - https://t.co/FXkjeYMYOw #lviv #львів pic.twitter.com/nByoGTqR83— То є Львів! (@InlvivUa) February 8, 2021
"Призываем всех неравнодушных жителей Львова сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь", - написал Садовой в своем Telegram.
Чтобы не оставаться в стороне, помогать коммунальным службам будут и сотрудники самой мэрии.
"Сегодня в 15.00 (16.00 мск) все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСМД (Объединениям совладельцев многоквартирных домов – ред.), управляющих компаний и собственников предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является обычным для нас. Но объединившись, мы можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - добавил Садовой.
Скасовані авіарейси та перекриті траси: Львівську область накрив сильний снігопад https://t.co/997yt1YWq8 #Львів pic.twitter.com/8EpIADzCL1— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) February 8, 2021