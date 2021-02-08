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Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах

Мэр Львова призвал жителей взять лопаты и расчищать снег на улицах

Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:49

2021-02-08T14:49

2021-02-08T15:03

андрей садовый

киевская область

львов

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что в связи с непогодой коммунальным службам нужна помощь, и призвал жителей города выходить на улицы и расчищать их от снега.Ранее госслужба Украины по ЧС сообщила, что в понедельник в западных, центральных областях, а также на севере страны, в том числе Киевской области, сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели. На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье сильный дождь.Чтобы не оставаться в стороне, помогать коммунальным службам будут и сотрудники самой мэрии."Сегодня в 15.00 (16.00 мск) все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСМД (Объединениям совладельцев многоквартирных домов – ред.), управляющих компаний и собственников предприятий организоваться и расчистить снег у ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является обычным для нас. Но объединившись, мы можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - добавил Садовой.

киевская область

львов

украина

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андрей садовый, киевская область, львов, украина, в мире