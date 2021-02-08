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Cлушания по делу о крушении MH17 отложили до 15 апреля
Cлушания по делу о крушении MH17 отложили до 15 апреля
Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году отложены до 15 апреля, сообщил на заседании в понедельник... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:51
2021-02-08T16:51
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
курск
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году отложены до 15 апреля, сообщил на заседании в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этом заседании судья озвучил свои решения по запросам защиты.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210208/antey-1596536133.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, курск, нидерланды, в мире

Cлушания по делу о крушении MH17 отложили до 15 апреля

16:51 08.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году отложены до 15 апреля, сообщил на заседании в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этом заседании судья озвучил свои решения по запросам защиты.

"Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 (года) в 10:00. До этой же даты откладывается рассмотрение дел обвиняемых Дубинского, Харченко, Гиркина", - сказал судья.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоКурскНидерландыВ мире
 
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