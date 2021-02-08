Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/shults-1596588733.html
Горбачев соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца
Горбачев соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца
Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, отметив, что они работали вместе и "это... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:47
2021-02-08T20:59
михаил горбачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, отметив, что они работали вместе и "это было нелегко".Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет. За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении. Бывший госсекретарь США отметил свое столетие в декабре 2020 года. Горбачев тогда поздравил его, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.
https://ria.ru/20210207/spravka-1596431123.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил горбачев, сша, в мире

Горбачев соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца

20:47 08.02.2021 (обновлено: 20:59 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, отметив, что они работали вместе и "это было нелегко".

"Джордж Шульц, несомненно, крупная величина в мировой политике. Мы работали вместе, это было нелегко, но совместными усилиями мы находили пути решения проблем на основе учета интересов обеих сторон. Я думаю, этот опыт важен сейчас", - сказал Горбачев РИА Новости.

Михаил Горбачев и бывший госсекретарь США Джордж Шульц на конференции по ядерному разоружению в 2009 году - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 22:58
Биография Джорджа Шульца
Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет. За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении. Бывший госсекретарь США отметил свое столетие в декабре 2020 года. Горбачев тогда поздравил его, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.
 
Михаил ГорбачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния