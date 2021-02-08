https://ria.ru/20210208/shults-1596588733.html
Горбачев соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца
Горбачев соболезнует в связи со смертью бывшего госсекретаря США Шульца
Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, отметив, что они работали вместе и "это... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T20:47
2021-02-08T20:47
2021-02-08T20:59
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, отметив, что они работали вместе и "это было нелегко".Джордж Шульц, 60-й государственный секретарь США, скончался в возрасте 100 лет. За время своей политической карьеры Щульц занимал посты в госдепартаменте, министерстве финансов, министерстве труда и административно-бюджетном управлении. Бывший госсекретарь США отметил свое столетие в декабре 2020 года. Горбачев тогда поздравил его, отметив, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.
https://ria.ru/20210207/spravka-1596431123.html
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михаил горбачев, сша, в мире