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В Ярославле аквапарк заплатит девушке за публикацию ее фото в купальнике
В Ярославле аквапарк заплатит девушке за публикацию ее фото в купальнике
Ярославский областной суд взыскал 60 тысяч рублей с аквапарка в Ярославле, который разместил в соцсетях фото посетительницы в купальнике без ее согласия,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:59
2021-02-08T17:59
ярославский областной суд
рыбинск
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Ярославский областной суд взыскал 60 тысяч рублей с аквапарка в Ярославле, который разместил в соцсетях фото посетительницы в купальнике без ее согласия, сообщает суд в понедельник.Жительница Рыбинска с супругом и маленьким сыном в марте 2020 года посетили аквапарк "Тропический остров" в Ярославле, сообщается в релизе. На территории аквапарка фотограф производил фотосъемку посетителей, можно было выбрать понравившиеся снимки и выкупить их. Сделанные фото девушке не понравились, фотограф пояснил, что невыкупленные снимки удаляются в конце дня, говорится в сообщении."Однако спустя несколько дней в социальной сети "ВКонтакте"… от имени сообщества "Аквапарк Ярославль" без согласия и разрешения девушки было опубликовано фото с ее изображением в купальнике с надписью "Красивая?". В комментариях под фотографией началась травля, оскорбления истца и ее физических данных. По словам девушки, в ее семье возникли проблемы: матери стало известно о происходящем от коллег, что повлекло стресс", - информирует суд.Как отмечает суд, девушка обратилась в аквапарк по телефону и в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте", и спустя сутки запись удалили, однако претензия, направленная в адрес ООО "Аквапарк" об урегулировании спора мирным путем, оставлена без ответа."Размещение фотографии с целью создания повышенного интереса в сообществе, с комментированием внешности истца, повлекшим высказывания оскорбительного характера, причинили нравственные страдания, унижение чести и достоинства, сильнейший стресс. Кроме того, возник конфликт с супругом, который полагал, что фотография была размещена по ее инициативе. Состоялся неприятный разговор с руководителем на работе", - подчеркивает суд.Женщина обратилась в суд с иском к ООО "Аквапарк" о компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей, взыскании судебных расходов. Рыбинский городской суд взыскал в ее пользу 20 тысяч рублей. Истица подала апелляционную жалобу на решение суда в Ярославский областной суд, который увеличил размер компенсации морального вреда до 60 тысяч рублей.
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ярославский областной суд, рыбинск, ярославль, происшествия

В Ярославле аквапарк заплатит девушке за публикацию ее фото в купальнике

17:59 08.02.2021
 
© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Ярославский областной суд взыскал 60 тысяч рублей с аквапарка в Ярославле, который разместил в соцсетях фото посетительницы в купальнике без ее согласия, сообщает суд в понедельник.
Жительница Рыбинска с супругом и маленьким сыном в марте 2020 года посетили аквапарк "Тропический остров" в Ярославле, сообщается в релизе. На территории аквапарка фотограф производил фотосъемку посетителей, можно было выбрать понравившиеся снимки и выкупить их. Сделанные фото девушке не понравились, фотограф пояснил, что невыкупленные снимки удаляются в конце дня, говорится в сообщении.
"Однако спустя несколько дней в социальной сети "ВКонтакте"… от имени сообщества "Аквапарк Ярославль" без согласия и разрешения девушки было опубликовано фото с ее изображением в купальнике с надписью "Красивая?". В комментариях под фотографией началась травля, оскорбления истца и ее физических данных. По словам девушки, в ее семье возникли проблемы: матери стало известно о происходящем от коллег, что повлекло стресс", - информирует суд.
Как отмечает суд, девушка обратилась в аквапарк по телефону и в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте", и спустя сутки запись удалили, однако претензия, направленная в адрес ООО "Аквапарк" об урегулировании спора мирным путем, оставлена без ответа.
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"Размещение фотографии с целью создания повышенного интереса в сообществе, с комментированием внешности истца, повлекшим высказывания оскорбительного характера, причинили нравственные страдания, унижение чести и достоинства, сильнейший стресс. Кроме того, возник конфликт с супругом, который полагал, что фотография была размещена по ее инициативе. Состоялся неприятный разговор с руководителем на работе", - подчеркивает суд.
Женщина обратилась в суд с иском к ООО "Аквапарк" о компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей, взыскании судебных расходов. Рыбинский городской суд взыскал в ее пользу 20 тысяч рублей. Истица подала апелляционную жалобу на решение суда в Ярославский областной суд, который увеличил размер компенсации морального вреда до 60 тысяч рублей.
 
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