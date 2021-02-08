https://ria.ru/20210208/serialy-1596210738.html

Есть ли женская дружба и что делает агент ФБР? Расскажут сериалы февраля

Есть ли женская дружба и что делает агент ФБР? Расскажут сериалы февраля

Иностранные онлайн-платформы в феврале представляют драму, фэнтези, триллер. Ванда и Вижен из Marvel появятся в ситкоме 1950-х, а Кэтрин Хейгл расскажет, как... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:15

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Иностранные онлайн-платформы в феврале представляют драму, фэнтези, триллер. Ванда и Вижен из Marvel появятся в ситкоме 1950-х, а Кэтрин Хейгл расскажет, как живется знаменитой журналистке в "Улице светлячков". Кларисса Старлинг расследует убийства, Стивен Фрай перемещается в Лондон 1980-х. О самых интересных зарубежных сериалах — в материале РИА Новости.Ситком про супергероевПервый из пяти запланированных Marvel сериалов о супергероях "ВандаВижен" понравится не только любителям комиксов, но и тем, кто соскучился по классическим ситкомам.Действие происходит сразу после событий фильма "Мстители: Финал", но на экране 1950-е (загадка, которую предстоит понять). В центре сюжета — Ванда (Элизабет Олсен), известная еще как Алая Ведьма, уроженка вымышленной страны Соковия, и ее возлюбленный Вижен (Пол Беттани), робот-андроид, созданный в лаборатории Тони Старка.Герои перебираются в городок Вествью и собираются наладить тихий провинциальный быт. Ванда превращается в образцовую (с помощью способности к левитации) домохозяйку, а Вижен пытается быть клерком (используя сверхчеловеческую скорость и интеллект).Поначалу сериал смотрится странновато: костюмы и антураж 1950-х, черно-белая картинка, идеальные соседи, милые семейные шутки, закадровый смех. Где же супергерои, сражения с врагами, взрывы и спецэффекты в каждом кадре? Но, конечно, все не так просто.Уже в первых эпизодах появляются помехи (визуальные в том числе) и отсылки к современности. Становится ясно: этот мир — иллюзия. Впрочем, комедийный дуэт Олсен и Беттани мастерски отвлекает зрителя от разгадки. Забавные диалоги и динамика сюжета, не говоря уже о платьях, кардиганах, брюках-дудочках, помогают привыкнуть к визуальному ряду и смотреть серию за серией.Кстати, каждый эпизод посвящен новому десятилетию: от 50-х в первом к 70-м в третьем и так далее. Шутки и ситуации тоже меняются в зависимости от эпохи. Так, босс Вижена в первой серии заявляет, что он не обедает с коммунистами (отсылка к восточноевропейскому происхождению Ванды). Здесь еще можно вспомнить, что Элизабет Олсен, будучи студенткой, полгода жила в Москве, обучаясь по обмену в Школе-студии МХАТ.Но сериал не только смешной: местами драма и саспенс явно намекают на Хичкока. Так что интригу только предстоит разгадать.Сериал выходит с 15 января на видеоплатформе Disney+.Британская коммуналкаАнглийский сериал "Это грех", который называют не меньше чем "шедевром" и "душещипательной драмой", — о поиске себя и любви в реалиях Лондона 1980-х.Солируют Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму"), Стивен Фрай, Олли Александер (фронтмен инди-поп-группы Years & Years). А за сценарий отвечал Рассел Т. Дэвис — шоураннер "Доктора Кто" и драмы "Годы". В новом сериале он продолжает стильно ностальгировать по ушедшей эпохе и напоминать о непростых временах.Пятеро подростков приезжают в Лондон взрослеть, влюбляться, разочаровываться и надеяться. Ричи мечтает стать актером, темнокожий Роско из религиозной семьи идет наперекор родительским ценностям. Колин устраивается в магазин костюмов на Сэвил-Роу, а задорная Джил становится моральным компасом и поддержкой для каждого из них.Они учатся в университете, устраивают вечеринки, навещают родных, страдают от недопонимания — в общем, как всегда у студентов.Отдельно надо сказать о саундтреке: Blondie, Pet Shop Boys, Кейт Буш, R.E.M. задают верное настроение. А Рассел добавляет живости, вплетая героев в контекст эпохи. Возникает речь и о СПИДе, выявленном примерно тогда.Проект напоминает драму "120 ударов в минуту" Робена Кампийо — о парижских активистах 1990-х, проводящих акции против безразличия к СПИДу.Проблемы взрослых, с которыми приходится иметь дело подросткам, поданы прямолинейно. В сериале нет полутонов: героев ждет или трагедия, или счастье. Особенно интересно следить за актерами (для большинства это дебют) — их неподдельные эмоции и трогательность новичков запоминаются.К персонажам быстро привыкаешь. Так что втянуться в просмотр этой драмеди (комедия органично миксуется с драмой) просто, а переживать их страсти — захватывающе."Это Грех" c 23 января можно смотреть на Cannel 4, "Амедиатеке", КиноПоиске HD.Женская дружба?"Улица светлячков" — размышление о том, существует ли женская дружба. Снято живо, динамично и драматично. А в финале наверняка захочется позвонить подруге.Сериал охватывает несколько десятилетий, с 1970-х до 2000-х. Главные героини — Кейт (ее взрослую играет звезда "Клиники" Сара Чок) и Талли (Кэтрин Хейгл).Они знакомятся в старших классах. Кейт — скромная отличница из хорошей семьи, прилежно учится, не ходит на тусовки и не встречается с молодыми людьми. Талли — ее противоположность. Живет с матерью-хиппи, считается самой популярной в школе и получает все, что захочет, благодаря красоте и харизме.Героини растут, Талли становится известной тележурналисткой и довольствуется короткими романами. Кейт же воспитывает дочь, переживает развод и пытается устроиться на работу. Удивительно, но, несмотря на различия, девушкам удается сохранить крепкую дружбу.И пусть Кейт постоянно в тени Талли, у той тоже есть переживания. Каково для амбициозной ведущей слышать фразы "Моя дочь вас обожает" и "Я смотрел вашу программу в детстве"?Сюжет лихо перепрыгивает из одного десятилетия в другое, но это лишь добавляет динамичности. Шутки, которыми делятся только с близкой подругой, заставят посмеяться, а особенности женского характера наверняка напомнят какие-то реальные случаи из вашей жизни.Это не манифест о том, как женщинам объединяться в мужском мире, а рассказ об искренней привязанности, который заставит поверить, что такая дружба на самом деле существует."Улица светлячков" на Netflix с 3 февраля.Кларисса и ее прошлоеК 30-летнему юбилею "Молчания ягнят" фанаты дождались спин-оффа. Кларисса Старлинг снова в деле, но без Ганнибала Лектера. Менее жутким сериал от этого не стал.Действие разворачивается в Вашингтоне примерно через год после событий фильма, в 1993-м. Спецагент ФБР Старлинг теперь любимица таблоидов, но руководству это не нравится, так что ей поручают неважную офисную рутину. Потом Рут Мартин (сенатор в "Молчании ягнят", а теперь генпрокурор) привлекает Клариссу к расследованию, связанному с ритуальными убийствами двух женщин.Отдельный бонус: зрителям больше расскажут о детстве героини, взрослении и о том, откуда берутся ее страхи.Так что "веселье" снова начинается. И дело не только в мрачной съемке. Режиссеры постарались выдержать эстетику оригинального фильма: будет много темных подвалов, тоннелей и других жутких мест.По тому же пути пошла и Ребекка Бридс, сыгравшая Клариссу. Она, кажется, досконально изучила мимику предшественницы Джоди Фостер. Сжатая челюсть, напряженные губы, пронзительный взгляд и даже акцент удивительно напоминают о первой версии героини.Вообще, проект очень ответственный: сделать сериал в стиле "Молчания ягнят", но не под копирку, не разочаровать фанатов и сохранить интригу. Получилось ли — каждый решит сам, тем более что любое детальное описание сюжета станет спойлером. Можно сказать одно: будет жутко и драматично. А Кларисса на деле покажет, за что ее прозвали охотницей на монстров.Сериал выходит 11 февраля на CBS, 12 февраля на more.tv.А что еще?Сразу два проекта посвящены влиянию онлайна и соцсетей на человека. Один из них — документалка "Фальшивая популярность" (с 3 февраля на HBO, "Амедиатеке").Фильм о феномене быстрой славы на примере трех человек. Добровольцев искусственно делают инфлюенсерами и звездами соцсетей, просто накрутив им количество подписчиков. Интересно смотреть, как их поведение и жизнь меняются после такого преображения.Второй проект — продолжение нашумевшего сериала "Постановка" с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, которые играют сами себя. Он снят в программе Zoom, а главные герои в первом сезоне онлайн репетировали пьесу и параллельно обсуждали домашние дела. Во втором — к ним присоединится надоедливый агент. А еще ожидаются камео Кейт Бланшетт, Кристофера Вальца, Саймона Пегга.Релиз второго сезона "Постановки" намечен на 10 февраля на КиноПоиске HD.

https://ria.ru/20210204/wandavision-1595901433.html

https://ria.ru/20210202/serialy-1595549572.html

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