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Мосгорсуд отказался освободить бывшего схиигумена Сергия из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить бывшего схиигумена Сергия из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T18:20
2021-02-08T19:24
следственный комитет россии (ск рф)
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - сказали в пресс-службе.Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, просившей освободить Сергия из СИЗО.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210205/monastyr-1596150600.html
https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html
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следственный комитет россии (ск рф), среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд отказался освободить бывшего схиигумена Сергия из СИЗО

18:20 08.02.2021 (обновлено: 19:24 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - сказали в пресс-службе.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, просившей освободить Сергия из СИЗО.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
На территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 12:26Религия и мировоззрение
Епархия зарегистрировала захваченный Сергием монастырь как юрлицо
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 14:25Религия и мировоззрение
"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь
 
Следственный комитет России (СК РФ)Среднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Московский городской судПроисшествия
 
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