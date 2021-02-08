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На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей

На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:38

2021-02-08T13:38

2021-02-08T13:38

россия

михаил мишустин

экономика

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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тысячам людей улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов."То, что касается конкретно Адыгеи, примерная сумма, которую на комплексное развитие территорий мы будем выделять - 450 миллионов рублей", - сказал премьер.

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, экономика