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На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей
На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей
Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:38
2021-02-08T13:38
россия
михаил мишустин
экономика
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тысячам людей улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов."То, что касается конкретно Адыгеи, примерная сумма, которую на комплексное развитие территорий мы будем выделять - 450 миллионов рублей", - сказал премьер.
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россия, михаил мишустин, экономика

На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей

13:38 08.02.2021
 
© РИА Новости / Александр АстафьевПремьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с представителями малого и среднего бизнеса во время рабочего визита в Петрозаводск
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с представителями малого и среднего бизнеса во время рабочего визита в Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАЙКОП, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Продолжим мы эту программу поддерживать. Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 миллиарда рублей", - сказал он в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.
Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тысячам людей улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов.
"То, что касается конкретно Адыгеи, примерная сумма, которую на комплексное развитие территорий мы будем выделять - 450 миллионов рублей", - сказал премьер.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 12:23Инфографика
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