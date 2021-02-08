https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596519736.html

В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России

В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России

Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, в отношении России действующие ограничения эффективны, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:53

2021-02-08T14:53

2021-02-08T16:17

северный поток — 2

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, в отношении России действующие ограничения эффективны, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.Представитель Еврокомиссии добавил, что санкции – не цель политики Евросоюза, но ее инструмент. "Мы всегда подчеркиваем, что санкции - это не цель нашей политики, а инструмент, который используется, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями партнеров", - указал он.Стано напомнил, что процесс ввода санкций в ЕС является конфиденциальным, но у союза уже есть много данных для дискуссии по России. "Процесс ввода санкций является конфиденциальным, мы не можем делать комментарии по этому вопросу. У нас уже есть много вводных данных для дискуссий между членами ЕС, мы получили реакцию со стороны России. Теперь ЕС должен обсудить соответствующий ответ", - сказал он.Представитель ЕК добавил, что дискуссии начнутся во вторник в Европарламенте, на коллегии еврокомиссаров и продолжатся затем на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

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северный поток — 2, евросоюз, германия, австрия, россия, еврокомиссия, в мире