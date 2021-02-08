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В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России
В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России
Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, в отношении России действующие ограничения эффективны, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:53
2021-02-08T16:17
северный поток — 2
евросоюз
германия
австрия
россия
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, в отношении России действующие ограничения эффективны, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.Представитель Еврокомиссии добавил, что санкции – не цель политики Евросоюза, но ее инструмент. "Мы всегда подчеркиваем, что санкции - это не цель нашей политики, а инструмент, который используется, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями партнеров", - указал он.Стано напомнил, что процесс ввода санкций в ЕС является конфиденциальным, но у союза уже есть много данных для дискуссии по России. "Процесс ввода санкций является конфиденциальным, мы не можем делать комментарии по этому вопросу. У нас уже есть много вводных данных для дискуссий между членами ЕС, мы получили реакцию со стороны России. Теперь ЕС должен обсудить соответствующий ответ", - сказал он.Представитель ЕК добавил, что дискуссии начнутся во вторник в Европарламенте, на коллегии еврокомиссаров и продолжатся затем на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html
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северный поток — 2, евросоюз, германия, австрия, россия, еврокомиссия, в мире

В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России

14:53 08.02.2021 (обновлено: 16:17 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, в отношении России действующие ограничения эффективны, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ.

"Санкции вводятся государствами-членами ЕС, они же оценивают их эффективность. Мы применяем в отношении России несколько видов санкций - это секторальные санкции, санкции, связанные с аннексией Крыма, санкции в связи с действиями России на востоке Украины, другие санкции были введены очень оперативно после отравления (Алексея) Навального. Эти санкции не позволяют фигурантам посещать ЕС, их активы замораживаются, европейские физические лица и организации не могут передавать им активы. Секторальные санкции, как неоднократно сообщалось, повлияли на российскую экономику. Это очевидно, санкции имеют эффект", - считает Стано.

Представитель Еврокомиссии добавил, что санкции – не цель политики Евросоюза, но ее инструмент. "Мы всегда подчеркиваем, что санкции - это не цель нашей политики, а инструмент, который используется, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями партнеров", - указал он.
Стано напомнил, что процесс ввода санкций в ЕС является конфиденциальным, но у союза уже есть много данных для дискуссии по России. "Процесс ввода санкций является конфиденциальным, мы не можем делать комментарии по этому вопросу. У нас уже есть много вводных данных для дискуссий между членами ЕС, мы получили реакцию со стороны России. Теперь ЕС должен обсудить соответствующий ответ", - сказал он.
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Представитель ЕК добавил, что дискуссии начнутся во вторник в Европарламенте, на коллегии еврокомиссаров и продолжатся затем на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.
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