В Еврокомиссии оценили возможность введения новых санкций против России
14:53 08.02.2021 (обновлено: 16:17 08.02.2021)
"Санкции вводятся государствами-членами ЕС, они же оценивают их эффективность. Мы применяем в отношении России несколько видов санкций - это секторальные санкции, санкции, связанные с аннексией Крыма, санкции в связи с действиями России на востоке Украины, другие санкции были введены очень оперативно после отравления (Алексея) Навального. Эти санкции не позволяют фигурантам посещать ЕС, их активы замораживаются, европейские физические лица и организации не могут передавать им активы. Секторальные санкции, как неоднократно сообщалось, повлияли на российскую экономику. Это очевидно, санкции имеют эффект", - считает Стано.
Представитель Еврокомиссии добавил, что санкции – не цель политики Евросоюза, но ее инструмент. "Мы всегда подчеркиваем, что санкции - это не цель нашей политики, а инструмент, который используется, чтобы продемонстрировать несогласие с действиями партнеров", - указал он.
Стано напомнил, что процесс ввода санкций в ЕС является конфиденциальным, но у союза уже есть много данных для дискуссии по России. "Процесс ввода санкций является конфиденциальным, мы не можем делать комментарии по этому вопросу. У нас уже есть много вводных данных для дискуссий между членами ЕС, мы получили реакцию со стороны России. Теперь ЕС должен обсудить соответствующий ответ", - сказал он.
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Представитель ЕК добавил, что дискуссии начнутся во вторник в Европарламенте, на коллегии еврокомиссаров и продолжатся затем на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия - партнеры по строительству "Северного потока 2" - не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.
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