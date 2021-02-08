https://ria.ru/20210208/sanktsii-1596450737.html

Эксперт рассказал, как добиться от Ирана выполнения ядерной сделки

Эксперт рассказал, как добиться от Ирана выполнения ядерной сделки

США следует первыми сделать шаг навстречу Ирану и прежде всего ослабить санкции на покупку иранской нефти и разморозить средства иранского Центрального банка на РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T09:10

2021-02-08T09:10

2021-02-08T09:10

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

магатэ

атлантический совет

хезболла

япония

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости, Михаил Тургиев. США следует первыми сделать шаг навстречу Ирану и прежде всего ослабить санкции на покупку иранской нефти и разморозить средства иранского Центрального банка на зарубежных счетах, тогда можно будет говорить о возвращении Тегерана к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), считает директор Инициативы по будущему Ирана при Атлантическом совете Барбара Славин.Иранские власти ранее выдвинули США ультиматум о возвращении Вашингтона в СВПД, грозя в противном случае снизить число инспекторов МАГАТЭ в стране и ограничить им доступы на объекты. Кроме того, Тегеран намерен довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействовать в течение трех месяцев центрифуги новых поколений. США пока выступили с заявлениями, что сначала к соблюдению условий СВПД должен вернуться Иран, а уже потом в него вернется Вашингтон.По ее словам, даже если Иран выполнит свои угрозы, то это все равно обратимо, хотя и усложняет весь процесс достижения договоренностей."Я бы объявила, что если Иран готов не делать шаги, которыми он угрожал, в конце февраля, то США вернут некоторые исключения из санкций для Японии, Южной Кореи, Италии, Испании, Греции, чтобы они могли закупать сколько-то иранской нефти", - сказала Славин, перечисляя первоочередные, на ее взгляд, и самые просто выполнимые шаги, которые может сделать Вашингтон.Кроме того, в качестве второй меры можно было бы разрешить Ирану использовать замороженные сейчас на счетах в других странах миллиарды долларов на закупку медикаментов, в том числе вакцины от коронавируса, продуктов питания и других гуманитарных товаров, считает она. По ее словам, такая трата денег гарантирует, что они не попадут к "Хезболлах".Если даже часть получаемых от продажи нефти средств попадает в руки "Хезболлах", то Центробанк один из столпов иранской экономики, говорит Славин."Надеюсь, что мы увидим что-то вроде этого. Я не знаю, правда, достаточно ли этого будет для иранцев, чтобы прекратить выдвигать угрозы, которые они предъявляют. Надеюсь, что да. Не в их интересах ставить эту новую администрацию в безвыходное положение. Думаю, им надо немного потерпеть и дать Байдену некоторое время", - добавила Славин.Она напомнила, что новые власти США заявили о желании вернуться в соглашение, и высказала мнение, что сейчас хороший момент, чтобы вернуть все в прежнее состояние. Более того, Вашингтон, считает она, уже сделал первые шаги.Она напомнила, что, как ожидается, спецпосланником по Ирану станет Роберт Малли, который после назначения сможет обсуждать с Россией, Китаем и Европой, а через них и с Ираном следующие шаги."США должны подписать президентский указ, который отменяет указ от 8 мая 2018 года о выходе США из соглашения о СВПД. И потом уже предпринимать другие шаги по возвращению к его условиям", - добавила собеседница агентства.Она призвала не переживать по поводу того, что администрация США не делает подобные шаги сразу же, так как сначала надо дать новым сотрудникам администрации "освоиться на рабочих местах". При этом она выразила уверенность, что обе страны заинтересованы в возвращении к СВПД и США наверняка постараются взяться за этот вопрос как можно раньше.По словам Славин, на этапе возвращения к ранее оговоренным условиям СВПД не нужен сложный переговорный процесс, так как надо просто договориться о последовательности возвращения, чему, по ее мнению, и будут посвящены следующие несколько месяцев. Предметные переговоры нужны будут для обсуждения других вопросов впоследствии, считает она.Славин выразила уверенность, что возвращение сторон к СВПД может состояться до выборов в Иране."Вспомните, как быстро они сделали необходимые шаги в 2015, это было сделано за недели, было даже быстрее, чем ожидало МАГАТЭ", - напомнила она.

https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html

https://ria.ru/20210105/iran-1592029460.html

https://ria.ru/20201207/slutskiy-1588009175.html

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

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иран

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, атлантический совет , хезболла, япония, иран, сша, в мире