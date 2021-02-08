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В Кремле заявили, что не имеют отношения к роликам в поддержку Путина
В Кремле заявили, что не имеют отношения к роликам в поддержку Путина
Кремль не имеет отношения к видеороликам в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые появляются в сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:21
2021-02-08T12:33
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет отношения к видеороликам в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые появляются в сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласовывались ли акции в поддержку Путина, видеозаписи которых появляются в интернете, с администрацией президента и в курсе ли этих акций Кремль.Ранее в интернете появился ролик, снятый екатеринбургской компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент". В акции приняли участие сотни человек. Видеоклипы в поддержку президента выкладывали и жители других регионов.
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дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле заявили, что не имеют отношения к роликам в поддержку Путина

12:21 08.02.2021 (обновлено: 12:33 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет отношения к видеороликам в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые появляются в сети, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласовывались ли акции в поддержку Путина, видеозаписи которых появляются в интернете, с администрацией президента и в курсе ли этих акций Кремль.
Ранее в интернете появился ролик, снятый екатеринбургской компанией "Сима-ленд", на кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись "Путин - наш президент". В акции приняли участие сотни человек. Видеоклипы в поддержку президента выкладывали и жители других регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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