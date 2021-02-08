https://ria.ru/20210208/reka-1596535325.html

В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя

В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя

Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:04

2021-02-08T16:04

2021-02-08T16:44

хорошие новости

ленинградская область

волосовский район

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.Отмечается, что специалисты доставили птицу на реабилитацию в контактный зоопарк "Приют Белоснежки", который находится в Волосовском районе.

https://ria.ru/20210208/lvenok-1596456066.html

ленинградская область

волосовский район

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, волосовский район, кингисеппский район