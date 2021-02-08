В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя
16:04 08.02.2021 (обновлено: 16:44 08.02.2021)
© Фото : Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской областиВ деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
"В деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луге. После осмотра лебедя и оценки его состояния было принято решение о передаче птицы на реабилитацию. Птица активна, но сильно истощена", — сообщает комитет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что специалисты доставили птицу на реабилитацию в контактный зоопарк "Приют Белоснежки", который находится в Волосовском районе.