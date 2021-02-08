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В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя
В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя
Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:04
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хорошие новости
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.Отмечается, что специалисты доставили птицу на реабилитацию в контактный зоопарк "Приют Белоснежки", который находится в Волосовском районе.
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ленинградская область
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ленинградская область, волосовский район, кингисеппский район

В Ленинградской области на замерзшей реке спасли молодого лебедя

16:04 08.02.2021 (обновлено: 16:44 08.02.2021)
 
© Фото : Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской областиВ деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луга
В деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луга - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Молодого лебедя спасли на замерзшей реке в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

"В деревне Орлы Кингисеппского района Ленинградской области местные жители обнаружили молодого лебедя на замершей реке Луге. После осмотра лебедя и оценки его состояния было принято решение о передаче птицы на реабилитацию. Птица активна, но сильно истощена", — сообщает комитет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Отмечается, что специалисты доставили птицу на реабилитацию в контактный зоопарк "Приют Белоснежки", который находится в Волосовском районе.
 
Хорошие новостиЛенинградская областьВолосовский районКингисеппский район
 
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