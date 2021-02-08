https://ria.ru/20210208/reaktor-1596511374.html
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:24
2021-02-08T14:24
2021-02-08T14:46
наука
россия
курчатовский институт
михаил ковальчук
владимир путин
гатчина
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.Заседание совета по науке проходит в режиме видеоконференции, во встрече участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, который находится в Гатчине.Путин по видеосвязи из Ново-Огарево дал команду для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов. "Уважаемый Михаил Валентинович, прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовый эксперимент", - сказал президент РФ.Ковальчук отметил, что для запуска был сделан памятный золотой ключ. Он вручил его дежурной смене и попросил начать процесс ввода реактора в энергетический режим работы. Участники заседания совета смогли увидеть на экранах, как растет мощность."Я хочу доложить, Владимир Владимирович, что реактор начал выходить в штатный режим работы. Это длительный, долгий, сложный процесс, но я хочу доложить, что мы успешно преодолели этот этап", - заявил президент Курчатовского института.Путин поблагодарил команду института и всех коллег, пожелал им успешной, плодотворной работы. "Институт у вас с огромными традициями, с беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов. Вы нас, нашу страну удивляли не один раз своими открытиями. Уверен, что и этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей великой державе", - добавил президент РФ.Реактор ПИК - это современный высокопоточный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов.Эта установка расположена на площадке входящего в Курчатовский институт Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Ожидается, что ПИК будет основой международного научного нейтронного центра.
https://ria.ru/20210208/putin-1596516009.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584251510.html
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россия, курчатовский институт, михаил ковальчук, владимир путин, гатчина
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине
.
Заседание совета по науке проходит в режиме видеоконференции, во встрече участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук
, который находится в Гатчине.
Путин по видеосвязи из Ново-Огарево дал команду для вывода реактора на энергетический режим работы и проведения тестов. "Уважаемый Михаил Валентинович, прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовый эксперимент", - сказал президент РФ.
Ковальчук отметил, что для запуска был сделан памятный золотой ключ. Он вручил его дежурной смене и попросил начать процесс ввода реактора в энергетический режим работы. Участники заседания совета смогли увидеть на экранах, как растет мощность.
"Я хочу доложить, Владимир Владимирович, что реактор начал выходить в штатный режим работы. Это длительный, долгий, сложный процесс, но я хочу доложить, что мы успешно преодолели этот этап", - заявил президент Курчатовского института.
Путин поблагодарил команду института и всех коллег, пожелал им успешной, плодотворной работы. "Институт у вас с огромными традициями, с беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов. Вы нас, нашу страну удивляли не один раз своими открытиями. Уверен, что и этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей великой державе", - добавил президент РФ.
Реактор ПИК - это современный высокопоточный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов.
Эта установка расположена на площадке входящего в Курчатовский институт Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Ожидается, что ПИК будет основой международного научного нейтронного центра.