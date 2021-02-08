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Матвиенко назвала условие успешного технологического развития России
Матвиенко назвала условие успешного технологического развития России
Обязательным условием для успешного технологического развития страны является активное сотрудничество бизнеса и науки, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:12
2021-02-08T09:12
валентина матвиенко
российская академия наук
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обязательным условием для успешного технологического развития страны является активное сотрудничество бизнеса и науки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Обязательным условием технологического прорыва считаю более активную вовлеченность бизнеса в сотрудничество с научными институтами, изобретателями, разработчиками", - написала спикер в понедельник в День российской науки в своем блоге на сайте СФ.Она полагает, что в этом должны быть заинтересованы сами деловые круги, ведь новые технологии – фактор роста как экономики в целом, так и отдельных предприятий. А у истоков создания и внедрения технологических новаций часто стоят так называемые стартапы. "Пока буквально по пальцам можно пересчитать те из них, которые выросли в крупные компании", - пояснила законодатель."Очевидно, что и бизнесу, и государству необходимо существенно увеличить вложения в науку, в разработки. Должно прийти понимание, что финансирование Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) – это инвестиции в будущее. И они окупятся сторицей", - подчеркнула она.Парламентарий также отметила, что все это невозможно без достижений фундаментальной науки. "Никто не ставит под сомнение роль классических академических институтов. Но их потенциал нужно задействовать как можно полнее", - уверена спикер.Матвиенко напомнила, что в 2013 году была проведена реформа РАН. За прошедшие годы накоплен опыт, который позволяет оценить, насколько реформа оправдала связанные с ней ожидания, что следует сделать для повышения вклада Российской Академии в развитие страны."На мой взгляд, сегодня очень актуальным стало бы более широкое подключение Академии наук к подготовке долговременных прогнозов.. Важнейшая задача РАН заключается в совершенствовании инструментария прогнозирования, в совместной с правительством работе в этом направлении", - считает законодатель.Спикер также подчеркнула, что "обстановка в мире такова, что в области научных исследований, технологий, опытно-конструкторских разработок, в производстве наша страна обязана контролировать все, от чего прямо зависит безопасность Отечества".В заключение она отметила, что следует и далее искать решения, которые позволят в короткие сроки создать в стране полноценный, мощный инновационный комплекс. "Естественно, здесь много зависит и от законодательной власти. Мы готовы к оперативному внесению и рассмотрению всех необходимых инициатив", - написала Матвиенко.
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валентина матвиенко, российская академия наук, технологии

Матвиенко назвала условие успешного технологического развития России

09:12 08.02.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Обязательным условием для успешного технологического развития страны является активное сотрудничество бизнеса и науки, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Обязательным условием технологического прорыва считаю более активную вовлеченность бизнеса в сотрудничество с научными институтами, изобретателями, разработчиками", - написала спикер в понедельник в День российской науки в своем блоге на сайте СФ.
Она полагает, что в этом должны быть заинтересованы сами деловые круги, ведь новые технологии – фактор роста как экономики в целом, так и отдельных предприятий. А у истоков создания и внедрения технологических новаций часто стоят так называемые стартапы. "Пока буквально по пальцам можно пересчитать те из них, которые выросли в крупные компании", - пояснила законодатель.
"Очевидно, что и бизнесу, и государству необходимо существенно увеличить вложения в науку, в разработки. Должно прийти понимание, что финансирование Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) – это инвестиции в будущее. И они окупятся сторицей", - подчеркнула она.
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Парламентарий также отметила, что все это невозможно без достижений фундаментальной науки. "Никто не ставит под сомнение роль классических академических институтов. Но их потенциал нужно задействовать как можно полнее", - уверена спикер.
Матвиенко напомнила, что в 2013 году была проведена реформа РАН. За прошедшие годы накоплен опыт, который позволяет оценить, насколько реформа оправдала связанные с ней ожидания, что следует сделать для повышения вклада Российской Академии в развитие страны.
"На мой взгляд, сегодня очень актуальным стало бы более широкое подключение Академии наук к подготовке долговременных прогнозов.. Важнейшая задача РАН заключается в совершенствовании инструментария прогнозирования, в совместной с правительством работе в этом направлении", - считает законодатель.
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Спикер также подчеркнула, что "обстановка в мире такова, что в области научных исследований, технологий, опытно-конструкторских разработок, в производстве наша страна обязана контролировать все, от чего прямо зависит безопасность Отечества".
В заключение она отметила, что следует и далее искать решения, которые позволят в короткие сроки создать в стране полноценный, мощный инновационный комплекс. "Естественно, здесь много зависит и от законодательной власти. Мы готовы к оперативному внесению и рассмотрению всех необходимых инициатив", - написала Матвиенко.
 
Валентина МатвиенкоРоссийская академия наукТехнологии
 
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