https://ria.ru/20210208/rasselenie-1596440255.html

В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон

В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон

Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:09

2021-02-08T03:09

2021-02-08T10:27

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье.Надзорное ведомство провело проверку после того, как в январе в соцсетях появилось видео о жизни семи пенсионеров, которые остаются в пустующем многоквартирном доме. На кадрах можно было видеть, что в в здании почти нет окон и дверей, термометр показывает в помещении около десяти градусов тепла (притом что на улице — минус 36), пенсионеры не снимают дома верхней одежды. По словам автора видео, власти не признают дом аварийным и не расселяют людей. Местная жительница рассказывала, что все семеро живут в одном крыле и не могут добиться от властей никакой реакции. Власти Дальнегорска заявили, что законных оснований для переселения пенсионеров нет, но позже пообещали провести экспертизу дома и решить вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Проверку по признакам халатности начало и краевое управление Следственного комитета.По итогам проверки дом признали непригодным для проживания, а прокурор Дальнегорска внес представление в адрес главы городского округа.Сейчас дом полностью расселили, пенсионерам предоставили новые квартиры.Кроме того, прокуратуры выяснила, что в доме не работает система водоотведения, но плату за это с жильцов брали. Поэтому прокурор внес еще одно представление главе городского округа, а также директору Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго". Сейчас они находятся на рассмотрении.

https://realty.ria.ru/20210129/khabarovsk-1595070894.html

https://ria.ru/20201211/zhile-1588744573.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальнегорск, приморский край, происшествия