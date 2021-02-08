В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
03:09 08.02.2021 (обновлено: 10:27 08.02.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье.
Надзорное ведомство провело проверку после того, как в январе в соцсетях появилось видео о жизни семи пенсионеров, которые остаются в пустующем многоквартирном доме. На кадрах можно было видеть, что в в здании почти нет окон и дверей, термометр показывает в помещении около десяти градусов тепла (притом что на улице — минус 36), пенсионеры не снимают дома верхней одежды. По словам автора видео, власти не признают дом аварийным и не расселяют людей. Местная жительница рассказывала, что все семеро живут в одном крыле и не могут добиться от властей никакой реакции.
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Власти Дальнегорска заявили, что законных оснований для переселения пенсионеров нет, но позже пообещали провести экспертизу дома и решить вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Проверку по признакам халатности начало и краевое управление Следственного комитета.
По итогам проверки дом признали непригодным для проживания, а прокурор Дальнегорска внес представление в адрес главы городского округа.
"Несмотря на неудовлетворительное состояние дома, администрация Дальнегорского городского округа не инициировала вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания. Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались", — сообщает прокуратура.
Сейчас дом полностью расселили, пенсионерам предоставили новые квартиры.
Кроме того, прокуратуры выяснила, что в доме не работает система водоотведения, но плату за это с жильцов брали. Поэтому прокурор внес еще одно представление главе городского округа, а также директору Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго". Сейчас они находятся на рассмотрении.
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