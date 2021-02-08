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В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон
Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:09
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дальнегорск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье.Надзорное ведомство провело проверку после того, как в январе в соцсетях появилось видео о жизни семи пенсионеров, которые остаются в пустующем многоквартирном доме. На кадрах можно было видеть, что в в здании почти нет окон и дверей, термометр показывает в помещении около десяти градусов тепла (притом что на улице — минус 36), пенсионеры не снимают дома верхней одежды. По словам автора видео, власти не признают дом аварийным и не расселяют людей. Местная жительница рассказывала, что все семеро живут в одном крыле и не могут добиться от властей никакой реакции. Власти Дальнегорска заявили, что законных оснований для переселения пенсионеров нет, но позже пообещали провести экспертизу дома и решить вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Проверку по признакам халатности начало и краевое управление Следственного комитета.По итогам проверки дом признали непригодным для проживания, а прокурор Дальнегорска внес представление в адрес главы городского округа.Сейчас дом полностью расселили, пенсионерам предоставили новые квартиры.Кроме того, прокуратуры выяснила, что в доме не работает система водоотведения, но плату за это с жильцов брали. Поэтому прокурор внес еще одно представление главе городского округа, а также директору Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго". Сейчас они находятся на рассмотрении.
https://realty.ria.ru/20210129/khabarovsk-1595070894.html
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дальнегорск, приморский край, происшествия

В Приморье расселили пенсионеров, живших в заброшенном доме без окон

03:09 08.02.2021 (обновлено: 10:27 08.02.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краюАварийный дом в городе Дальнегорске на улице Рабочая
Аварийный дом в городе Дальнегорске на улице Рабочая - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Вмешательство прокуратуры помогло пенсионерам из заброшенного дома в Дальнегорске (Приморский край) получить новое жилье.
Надзорное ведомство провело проверку после того, как в январе в соцсетях появилось видео о жизни семи пенсионеров, которые остаются в пустующем многоквартирном доме. На кадрах можно было видеть, что в в здании почти нет окон и дверей, термометр показывает в помещении около десяти градусов тепла (притом что на улице — минус 36), пенсионеры не снимают дома верхней одежды. По словам автора видео, власти не признают дом аварийным и не расселяют людей. Местная жительница рассказывала, что все семеро живут в одном крыле и не могут добиться от властей никакой реакции.
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Власти Дальнегорска заявили, что законных оснований для переселения пенсионеров нет, но позже пообещали провести экспертизу дома и решить вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Проверку по признакам халатности начало и краевое управление Следственного комитета.
По итогам проверки дом признали непригодным для проживания, а прокурор Дальнегорска внес представление в адрес главы городского округа.

"Несмотря на неудовлетворительное состояние дома, администрация Дальнегорского городского округа не инициировала вопрос о признании жилых помещений непригодными для проживания. Кроме того, в нарушение статьи 95 Жилищного кодекса жилые помещения маневренного фонда гражданам не предлагались", — сообщает прокуратура.

Сейчас дом полностью расселили, пенсионерам предоставили новые квартиры.
Кроме того, прокуратуры выяснила, что в доме не работает система водоотведения, но плату за это с жильцов брали. Поэтому прокурор внес еще одно представление главе городского округа, а также директору Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго". Сейчас они находятся на рассмотрении.
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