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https://ria.ru/20210208/rasputina-1596514343.html
Маша Распутина в бикини "утерла нос молодым"
Маша Распутина в бикини "утерла нос молодым"
Российская поп-певица Маша Распутина удивила пользователей, разместив смелое видео, на котором позирует в миниатюрном бикини. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:46
2021-02-08T17:46
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маша распутина
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российская поп-певица Маша Распутина удивила пользователей, разместив смелое видео, на котором позирует в миниатюрном бикини. На видео 56-летняя Распутина выходит из ванной и подмигивает поклонникам, демонстрируя загорелое тело на фоне белой стены.В комментариях пользователи отметили, что восхищены прекрасной фигурой певицы, которая "за 30 лет совсем не изменилась". "Так держать, красотка. Утерла нос молодым", "Вот это форма", "Загар шикарный", – поделились мнением поклонники.
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шоу-бизнес, загар, маша распутина, знаменитости, звезды

Маша Распутина в бикини "утерла нос молодым"

17:46 08.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБелорусская певица Анжелика Агурбаш и российская поп-певица Маша Распутина перед началом мюзикла CHICAGO
Белорусская певица Анжелика Агурбаш и российская поп-певица Маша Распутина перед началом мюзикла CHICAGO - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российская поп-певица Маша Распутина удивила пользователей, разместив смелое видео, на котором позирует в миниатюрном бикини.
"Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо", – подписала ролик артистка.
На видео 56-летняя Распутина выходит из ванной и подмигивает поклонникам, демонстрируя загорелое тело на фоне белой стены.
В комментариях пользователи отметили, что восхищены прекрасной фигурой певицы, которая "за 30 лет совсем не изменилась". "Так держать, красотка. Утерла нос молодым", "Вот это форма", "Загар шикарный", – поделились мнением поклонники.
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