https://ria.ru/20210208/rasputina-1596514343.html

Маша Распутина в бикини "утерла нос молодым"

Маша Распутина в бикини "утерла нос молодым"

Российская поп-певица Маша Распутина удивила пользователей, разместив смелое видео, на котором позирует в миниатюрном бикини. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:46

2021-02-08T17:46

2021-02-08T17:46

шоу-бизнес

загар

шоубиз

маша распутина

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Российская поп-певица Маша Распутина удивила пользователей, разместив смелое видео, на котором позирует в миниатюрном бикини. На видео 56-летняя Распутина выходит из ванной и подмигивает поклонникам, демонстрируя загорелое тело на фоне белой стены.В комментариях пользователи отметили, что восхищены прекрасной фигурой певицы, которая "за 30 лет совсем не изменилась". "Так держать, красотка. Утерла нос молодым", "Вот это форма", "Загар шикарный", – поделились мнением поклонники.

https://ria.ru/20210204/galich-1596026911.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, загар, маша распутина, знаменитости, звезды