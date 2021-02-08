https://ria.ru/20210208/pyure-1596444557.html

Названы критические ошибки при приготовлении картофельного пюре

Названы критические ошибки при приготовлении картофельного пюре

Шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг назвал основные ошибки при приготовлении картофельного пюре, пишет Birmingham Live. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:38

2021-02-08T06:38

2021-02-08T13:25

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг назвал основные ошибки при приготовлении картофельного пюре, пишет Birmingham Live.Первой ошибкой специалист назвал нарезание картофеля на разные по размеру доли. Он предупредил, что одинаковый размер долек имеет решающее значение, в противном случае есть риск переварить более мелкие кусочки. Это, как указал шеф-повар, сделает блюдо водянистым и безвкусным.Еще одна распространенная ошибка — это варка картофеля на слишком сильном огне, отметил Уоринг. По его словам, нарезанные дольки нужно варить в подсоленной воде на небольшом огне. Если не соблюдать эту рекомендацию, то снаружи пюре будет переварено еще до того, как будет готова "середина", что негативно скажется на консистенции блюда.Как рассказал шеф-повар, после окончания варки нужно слить воду из кастрюли и дать картофелю "отдохнуть" в течение примерно пяти минут.Он добавил, что по вкусу в пюре можно добавить сливочное масло, сыр или зелень. При этом субстанция в этот момент должна иметь достаточную температуру.

https://ria.ru/20201010/kuritsa-1579129735.html

https://ria.ru/20201226/kholodilnik-1591050304.html

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великобритания, общество, в мире