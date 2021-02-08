https://ria.ru/20210208/putin-1596516009.html

Путин призвал научные учреждения к совместной работе

Путин призвал научные учреждения к совместной работе

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке, считает, что нужно... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:44

2021-02-08T14:44

2021-02-08T14:44

россия

курчатовский институт

алексей лихачев

михаил ковальчук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

гатчина

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке, считает, что нужно работать сообща, а не "растаскивать по мелким квартиркам".Путин также добавил, что ему отрадно видеть, что генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук находятся на церемонии запуска высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине вместе и "не пикируются".

https://ria.ru/20210208/natsbezopasnost-1596514867.html

россия

гатчина

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2021

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россия, курчатовский институт, алексей лихачев, михаил ковальчук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, гатчина, наука