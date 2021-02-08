Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/putin-1596490907.html
Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция
Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:12
2021-02-08T14:18
россия
елена шмелева
воздушно-космические силы россии
курчатовский институт
михаил ковальчук
владимир путин
гатчина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596490397_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_d41a374a3e11f3ed0855ebf09b40657d.jpg
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции.В рамках встречи президент даст старт масштабному проекту — высокопоточному реактору "Пик" в Гатчине.На заседании выступят президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, завлабораторией МФТИ Максим Никитин.Реактор "Пик" — современный высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров это лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов. Реактор находится в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова в Гатчине.
россия
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Путин проводит заседание Совета по науке и образованию
LIVE: Путин проводит заседание Совета по науке и образованию
2021-02-08T14:12
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596490397_39:0:519:360_1920x0_80_0_0_c4763d52ce2918ea7f3e6fb8368f1120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, елена шмелева, воздушно-космические силы россии, курчатовский институт, михаил ковальчук, владимир путин, гатчина, общество
Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции.
2021-02-08T14:12
true
PT1S

Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция

14:12 08.02.2021 (обновлено: 14:18 08.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции.
В рамках встречи президент даст старт масштабному проекту — высокопоточному реактору "Пик" в Гатчине.
На заседании выступят президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, завлабораторией МФТИ Максим Никитин.
Реактор "Пик" — современный высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров это лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов. Реактор находится в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова в Гатчине.
 
РоссияЕлена ШмелеваВоздушно-космические силы РоссииКурчатовский институтМихаил КовальчукВладимир ПутинГатчинаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:19Официальный курс евро на вторник снизился на 48 копеек
14:15В Турции пообещали безопасный отдых для россиян в новом сезоне
14:09Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
Лента новостейМолния