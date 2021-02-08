https://ria.ru/20210208/putin-1596490907.html
Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция
Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:12
2021-02-08T14:12
2021-02-08T14:18
россия
елена шмелева
воздушно-космические силы россии
курчатовский институт
михаил ковальчук
владимир путин
гатчина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596490397_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_d41a374a3e11f3ed0855ebf09b40657d.jpg
Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции.В рамках встречи президент даст старт масштабному проекту — высокопоточному реактору "Пик" в Гатчине.На заседании выступят президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, завлабораторией МФТИ Максим Никитин.Реактор "Пик" — современный высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров это лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов. Реактор находится в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова в Гатчине.
россия
гатчина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596490397_39:0:519:360_1920x0_80_0_0_c4763d52ce2918ea7f3e6fb8368f1120.jpg
LIVE: Путин проводит заседание Совета по науке и образованию
LIVE: Путин проводит заседание Совета по науке и образованию
2021-02-08T14:12
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, елена шмелева, воздушно-космические силы россии, курчатовский институт, михаил ковальчук, владимир путин, гатчина, общество