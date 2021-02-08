https://ria.ru/20210208/putin-1596490907.html

Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция

Заседание Совета по науке и образованию. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:12

2021-02-08T14:12

2021-02-08T14:18

россия

елена шмелева

воздушно-космические силы россии

курчатовский институт

михаил ковальчук

владимир путин

гатчина

общество

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Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию, мероприятие проходит в формате видеоконференции.В рамках встречи президент даст старт масштабному проекту — высокопоточному реактору "Пик" в Гатчине.На заседании выступят президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, завлабораторией МФТИ Максим Никитин.Реактор "Пик" — современный высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров это лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов. Реактор находится в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова в Гатчине.

россия

гатчина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, елена шмелева, воздушно-космические силы россии, курчатовский институт, михаил ковальчук, владимир путин, гатчина, общество