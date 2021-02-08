Путин планирует встретиться с лидерами думских фракций
12:21 08.02.2021 (обновлено: 12:38 08.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля.
"Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале.
Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи.
"Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики", - заключил представитель Кремля.