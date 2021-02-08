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Путин планирует встретиться с лидерами думских фракций
Путин планирует встретиться с лидерами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:21
2021-02-08T12:38
россия
игорь лебедев (игорь жириновский)
госдума рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля.Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи.
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россия, игорь лебедев (игорь жириновский), госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин планирует встретиться с лидерами думских фракций

12:21 08.02.2021 (обновлено: 12:38 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля.
"Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале.
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Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи.
"Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики", - заключил представитель Кремля.
 
РоссияИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Госдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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