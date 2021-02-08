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В Иркутской области завели новые дела после проверок ФСИН колоний и СИЗО
В Иркутской области завели новые дела после проверок ФСИН колоний и СИЗО
Новые уголовные дела возбуждены после проверок комиссии ФСИН в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:37
2021-02-08T17:37
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела возбуждены после проверок комиссии ФСИН в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области."В Иркутскую область для координации работы комиссии прибыл заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин. Сегодня Якунин заслушал доклады членов комиссии, а также проверил работу СИЗО-1 и ИК-6. По материалам комиссии ФСИН, работающей в ГУФСИН России по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что был выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении другого осуждённого. Благодаря дополнительным проверочным мероприятиям, проведенным ФСИН России, подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия

В Иркутской области завели новые дела после проверок ФСИН колоний и СИЗО

17:37 08.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела возбуждены после проверок комиссии ФСИН в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.
"В Иркутскую область для координации работы комиссии прибыл заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин. Сегодня Якунин заслушал доклады членов комиссии, а также проверил работу СИЗО-1 и ИК-6. По материалам комиссии ФСИН, работающей в ГУФСИН России по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении другого осуждённого. Благодаря дополнительным проверочным мероприятиям, проведенным ФСИН России, подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.
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На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".
Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
Сообщалось также, что в ходе проверки соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
 
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