https://ria.ru/20210208/proverki-1596558156.html

В Иркутской области завели новые дела после проверок ФСИН колоний и СИЗО

В Иркутской области завели новые дела после проверок ФСИН колоний и СИЗО

Новые уголовные дела возбуждены после проверок комиссии ФСИН в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:37

2021-02-08T17:37

2021-02-08T17:37

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_5d863c67aedcd94a86d1aa9cb6433904.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Новые уголовные дела возбуждены после проверок комиссии ФСИН в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.С 18 января проходит проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области."В Иркутскую область для координации работы комиссии прибыл заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин. Сегодня Якунин заслушал доклады членов комиссии, а также проверил работу СИЗО-1 и ИК-6. По материалам комиссии ФСИН, работающей в ГУФСИН России по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что был выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении другого осуждённого. Благодаря дополнительным проверочным мероприятиям, проведенным ФСИН России, подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.На основании видеоматериалов, размещенных в интернете, следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, "по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток, и уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУФСИН России по Иркутской области".Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.

https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html

https://ria.ru/20210208/pytki-1596226127.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия