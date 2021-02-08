Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/proverka-1596538948.html
Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ
Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ
Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:19
2021-02-08T16:57
россия
алена березовская
служба безопасности украины
сша
виктор медведчук
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/108245/93/1082459367_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_cdc41c8fbb694dfb0a23620fb3f611e4.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила РИА Новости, что уехала с Украины.Ранее Березовская рассказала РИА Новости, что Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против нее из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с Медведчуком. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку."В Украине только посол США чувствует себя в безопасности, поэтому я и покинула территорию Украины", - добавила она.
https://ria.ru/20210208/proverka-1596511769.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/108245/93/1082459367_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_88aa1da810e0fd08aedf0604b6c28e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алена березовская, служба безопасности украины, сша, виктор медведчук, украина, в мире

Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ

16:19 08.02.2021 (обновлено: 16:57 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор информационно-аналитического издания "Украина.РУ" Алена Березовская
Главный редактор информационно-аналитического издания Украина.РУ Алена Березовская - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила РИА Новости, что уехала с Украины.
Ранее Березовская рассказала РИА Новости, что Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против нее из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с Медведчуком. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку.
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 14:27
Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку

"Да, я покинула территорию Украины", - сказала Березовская.

"В Украине только посол США чувствует себя в безопасности, поэтому я и покинула территорию Украины", - добавила она.
 
РоссияАлена БерезовскаяСлужба безопасности УкраиныСШАВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния