https://ria.ru/20210208/proverka-1596538948.html
Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ
Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ
Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:19
2021-02-08T16:19
2021-02-08T16:57
россия
алена березовская
служба безопасности украины
сша
виктор медведчук
украина
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила РИА Новости, что уехала с Украины.Ранее Березовская рассказала РИА Новости, что Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против нее из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с Медведчуком. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку."В Украине только посол США чувствует себя в безопасности, поэтому я и покинула территорию Украины", - добавила она.
https://ria.ru/20210208/proverka-1596511769.html
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россия, алена березовская, служба безопасности украины, сша, виктор медведчук, украина, в мире