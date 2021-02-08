https://ria.ru/20210208/proverka-1596538948.html

Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ

Журналистка Березовская прокомментировала проверку СБУ

Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:19

2021-02-08T16:19

2021-02-08T16:57

россия

алена березовская

служба безопасности украины

сша

виктор медведчук

украина

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналистка Алена Березовская, против которой СБУ начала проверку из-за вопроса во время интервью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила РИА Новости, что уехала с Украины.Ранее Березовская рассказала РИА Новости, что Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против нее из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с Медведчуком. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку."В Украине только посол США чувствует себя в безопасности, поэтому я и покинула территорию Украины", - добавила она.

https://ria.ru/20210208/proverka-1596511769.html

россия

сша

украина

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россия, алена березовская, служба безопасности украины, сша, виктор медведчук, украина, в мире