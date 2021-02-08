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Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
Проверка Службой безопасности Украины репортера Алены Березовской показывает, что в этой стране журналистов стали преследовать уже даже не за мнение, а только... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:27
2021-02-08T14:27
кирилл вышинский
виктор медведчук
алена березовская
служба безопасности украины
украина
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проверка Службой безопасности Украины репортера Алены Березовской показывает, что в этой стране журналистов стали преследовать уже даже не за мнение, а только за сформулированный вопрос, Киеву проще в таком случае вообще запретить эту профессию, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алёны Березовской из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщила РИА Новости сама Березовская. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку.Он пояснил, что бывают провокационные вопросы как одна из форм получения интервью.Вышинский напомнил также, что ранее он обнародовал список из 12 украинских журналистов, которые находятся под уголовным преследованием."Кого-то выпустили, у кого-то чуть изменился статус, но по-прежнему они все под уголовным преследованием... Кого-то освободили под личное поручительное, по кому-то был оправдательный приговор, но сейчас их дела (вновь) пересматриваются. В общем, все висят на этом юридическом крючке", - заключил Вышинский.
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кирилл вышинский, виктор медведчук, алена березовская, служба безопасности украины, украина, в мире

Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку

14:27 08.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проверка Службой безопасности Украины репортера Алены Березовской показывает, что в этой стране журналистов стали преследовать уже даже не за мнение, а только за сформулированный вопрос, Киеву проще в таком случае вообще запретить эту профессию, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алёны Березовской из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщила РИА Новости сама Березовская. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку.
"Если на Украине будут возбуждать уголовные дела только потому, что журналисты задают вопросы, в чем и состоит суть их профессии, тогда сразу проще запретить эту профессию как таковую. Если начнут (преследовать) за вопросы, то там дальше не угадаешь – тому ли ты задал, не тому ли ты задал, правильный вопрос, неправильный", - заявил Вышинский РИА Новости.
Он пояснил, что бывают провокационные вопросы как одна из форм получения интервью.
Вышинский напомнил также, что ранее он обнародовал список из 12 украинских журналистов, которые находятся под уголовным преследованием.
"Кого-то выпустили, у кого-то чуть изменился статус, но по-прежнему они все под уголовным преследованием... Кого-то освободили под личное поручительное, по кому-то был оправдательный приговор, но сейчас их дела (вновь) пересматриваются. В общем, все висят на этом юридическом крючке", - заключил Вышинский.
Главный редактор информационно-аналитического издания Украина.РУ Алена Березовская - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Журналистка Березовская не чувствует вины за заданный Медведчуку вопрос
 
Кирилл ВышинскийВиктор МедведчукАлена БерезовскаяСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
 
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