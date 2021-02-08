https://ria.ru/20210208/proverka-1596511769.html

Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку

Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку

Проверка Службой безопасности Украины репортера Алены Березовской показывает, что в этой стране журналистов стали преследовать уже даже не за мнение, а только... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:27

2021-02-08T14:27

2021-02-08T14:27

кирилл вышинский

виктор медведчук

алена березовская

служба безопасности украины

украина

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проверка Службой безопасности Украины репортера Алены Березовской показывает, что в этой стране журналистов стали преследовать уже даже не за мнение, а только за сформулированный вопрос, Киеву проще в таком случае вообще запретить эту профессию, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алёны Березовской из-за вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщила РИА Новости сама Березовская. Журналистка в ходе интервью задала Медведчуку вопрос: "Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?". СБУ начала в этой связи проверку.Он пояснил, что бывают провокационные вопросы как одна из форм получения интервью.Вышинский напомнил также, что ранее он обнародовал список из 12 украинских журналистов, которые находятся под уголовным преследованием."Кого-то выпустили, у кого-то чуть изменился статус, но по-прежнему они все под уголовным преследованием... Кого-то освободили под личное поручительное, по кому-то был оправдательный приговор, но сейчас их дела (вновь) пересматриваются. В общем, все висят на этом юридическом крючке", - заключил Вышинский.

https://ria.ru/20210208/vopros-1596466860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, виктор медведчук, алена березовская, служба безопасности украины, украина, в мире