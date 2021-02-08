МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива
06:23 08.02.2021 (обновлено: 08:00 08.02.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство IRNA.
Камнем преткновения послужил твит в арабоязычной версии блога МИД России, где фигурирует формулировка "Арабский залив".
В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Арабского залива.
В российском дипведомстве ситуацию пока не прокомментировали.
Спор о названии
Персидский залив (в арабских странах – Арабский залив) – залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединен Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.
Название водоема, разделяющего Иранское нагорье и Аравийский полуостров, за которым исторически закрепилось название Персидский залив, было оспорено некоторыми арабскими странами в 1960-х годах. Соперничество между Ираном и арабскими государствами, появление панарабизма и арабского национализма привели к использованию термина "Арабский залив" в нескольких арабских странах.
Иран использует только термин "Персидский залив" и не признаёт названий "Арабский залив" или просто "Залив". Иран не считает последний вариант именования беспристрастным и рассматривает его использование как вклад в отказ от исторического названия