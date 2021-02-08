https://ria.ru/20210208/protest-1596443812.html

МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива

МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива

Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:23

2021-02-08T06:23

2021-02-08T08:00

россия

персидский залив

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство IRNA.Камнем преткновения послужил твит в арабоязычной версии блога МИД России, где фигурирует формулировка "Арабский залив".В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Арабского залива. В российском дипведомстве ситуацию пока не прокомментировали.Спор о названииПерсидский залив (в арабских странах – Арабский залив) – залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединен Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.Название водоема, разделяющего Иранское нагорье и Аравийский полуостров, за которым исторически закрепилось название Персидский залив, было оспорено некоторыми арабскими странами в 1960-х годах. Соперничество между Ираном и арабскими государствами, появление панарабизма и арабского национализма привели к использованию термина "Арабский залив" в нескольких арабских странах.Иран использует только термин "Персидский залив" и не признаёт названий "Арабский залив" или просто "Залив". Иран не считает последний вариант именования беспристрастным и рассматривает его использование как вклад в отказ от исторического названия

https://ria.ru/20210108/iran-1592316413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/iran-1593724951.html

россия

персидский залив

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, персидский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире