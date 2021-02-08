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МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива
МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива
Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T06:23
2021-02-08T08:00
россия
персидский залив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство IRNA.Камнем преткновения послужил твит в арабоязычной версии блога МИД России, где фигурирует формулировка "Арабский залив".В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Арабского залива. В российском дипведомстве ситуацию пока не прокомментировали.Спор о названииПерсидский залив (в арабских странах – Арабский залив) – залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединен Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.Название водоема, разделяющего Иранское нагорье и Аравийский полуостров, за которым исторически закрепилось название Персидский залив, было оспорено некоторыми арабскими странами в 1960-х годах. Соперничество между Ираном и арабскими государствами, появление панарабизма и арабского национализма привели к использованию термина "Арабский залив" в нескольких арабских странах.Иран использует только термин "Персидский залив" и не признаёт названий "Арабский залив" или просто "Залив". Иран не считает последний вариант именования беспристрастным и рассматривает его использование как вклад в отказ от исторического названия
https://ria.ru/20210108/iran-1592316413.html
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россия, персидский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире

МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива

06:23 08.02.2021 (обновлено: 08:00 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство IRNA.
Камнем преткновения послужил твит в арабоязычной версии блога МИД России, где фигурирует формулировка "Арабский залив".
В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Арабского залива.
В российском дипведомстве ситуацию пока не прокомментировали.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 12:45
Иран сообщил о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива

Спор о названии

Персидский залив (в арабских странах – Арабский залив) – залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединен Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном.
Название водоема, разделяющего Иранское нагорье и Аравийский полуостров, за которым исторически закрепилось название Персидский залив, было оспорено некоторыми арабскими странами в 1960-х годах. Соперничество между Ираном и арабскими государствами, появление панарабизма и арабского национализма привели к использованию термина "Арабский залив" в нескольких арабских странах.
Иран использует только термин "Персидский залив" и не признаёт названий "Арабский залив" или просто "Залив". Иран не считает последний вариант именования беспристрастным и рассматривает его использование как вклад в отказ от исторического названия
Фрегат ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 18:30
Иранская армия приступила к масштабным учениям у входа в Персидский залив
 
РоссияПерсидский заливМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранВ мире
 
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