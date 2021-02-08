https://ria.ru/20210208/prokaza-1596471388.html
В России выросло число случаев заболевания проказой
В России выросло число случаев заболевания проказой
Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:30
2021-02-08T11:30
2021-02-08T11:30
россия
здоровье - общество
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94884/22/948842263_0:161:2984:1840_1920x0_80_0_0_3447f84a37019a9e9a164d2f34267d90.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко.Институт находится в Астраханской области и является единственным подобным государственным учреждением в стране, занимающимся диагностикой и лечением этого заболевания."Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным "НИИ по изучению лепры", 124 человека).
https://ria.ru/20210131/prokaza-1595103115.html
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/94884/22/948842263_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_0865c8cd768b78c6cc450db46b96d4fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, астраханская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв – РИА Новости, Юлия Насулина.
Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России
в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко.
Институт находится в Астраханской области
и является единственным подобным государственным учреждением в стране, занимающимся диагностикой и лечением этого заболевания.
"В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие – жители Астраханской области из старых активных очагов лепры", - сказал Дуйко. Он уточнил, что все шесть случаев первичные. В 2019 году был выявлен лишь один такой активный больной, еще у двух заболевших произошли рецидивы.
"Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.
Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.
Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным "НИИ по изучению лепры", 124 человека).