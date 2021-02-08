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В России выросло число случаев заболевания проказой
В России выросло число случаев заболевания проказой
Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:30
2021-02-08T11:30
россия
здоровье - общество
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко.Институт находится в Астраханской области и является единственным подобным государственным учреждением в стране, занимающимся диагностикой и лечением этого заболевания."Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным "НИИ по изучению лепры", 124 человека).
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россия, здоровье - общество, астраханская область, общество

В России выросло число случаев заболевания проказой

11:30 08.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЧеловек в инвалидной коляске
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко.
Институт находится в Астраханской области и является единственным подобным государственным учреждением в стране, занимающимся диагностикой и лечением этого заболевания.
"В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие – жители Астраханской области из старых активных очагов лепры", - сказал Дуйко. Он уточнил, что все шесть случаев первичные. В 2019 году был выявлен лишь один такой активный больной, еще у двух заболевших произошли рецидивы.
"Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.
Человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 01:07
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)
Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.
Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным "НИИ по изучению лепры", 124 человека).
 
РоссияЗдоровье - ОбществоАстраханская областьОбщество
 
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