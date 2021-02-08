https://ria.ru/20210208/prokaza-1596471388.html

В России выросло число случаев заболевания проказой

В России выросло число случаев заболевания проказой

Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:30

2021-02-08T11:30

2021-02-08T11:30

россия

здоровье - общество

астраханская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) выявили в России в 2020 году, тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил РИА Новости директор "Научно-исследовательского института по изучению лепры" Виктор Дуйко.Институт находится в Астраханской области и является единственным подобным государственным учреждением в стране, занимающимся диагностикой и лечением этого заболевания."Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным "НИИ по изучению лепры", 124 человека).

https://ria.ru/20210131/prokaza-1595103115.html

россия

астраханская область

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россия, здоровье - общество, астраханская область, общество