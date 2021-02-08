https://ria.ru/20210208/prokat-1596448115.html
Мультфильм "Душа" третьи выходные подряд возглавляет прокат в России
Мультфильм "Душа" третьи выходные подряд возглавляет прокат в России
Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" снова возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 206,5 миллиона рублей по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:23
2021-02-08T13:23
2021-02-08T13:23
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" снова возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 206,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Мультфильм рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднере, всю жизнь мечтавшем выступать в джазовом ансамбле. Он, наконец, проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, на пути домой, падает в люк и умирает. Джо вместо Великого После случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Гарднер становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 56,5 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 36,8 миллиона рублей.На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 27,4 миллиона рублей.Замыкает рейтинг американский фильм Роберта Лоренца "Заступник" про бывшего снайпера, картина собрала за выходные 26,4 миллиона рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, дензел вашингтон, джаред лето
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Полнометражный мультфильм режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" снова возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 206,5 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщает
портал kinobusiness.com.
Мультфильм рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднере, всю жизнь мечтавшем выступать в джазовом ансамбле. Он, наконец, проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, на пути домой, падает в люк и умирает.
Джо вместо Великого После случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Гарднер становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
На втором месте в рейтинге детективный триллер Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях", собравший за выходные 56,5 миллиона рублей, информирует портал. Главные роли в картине исполнили американские актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.
Третью строчку рейтинга занял боевик Пола У. С. Андерсона "Охотник на монстров". Картина собрала за выходные 36,8 миллиона рублей.
На четвертом месте российский приключенческий фильм "Последний богатырь: Корень зла" режиссера Дмитрия Дьяченко. Сборы картины за выходные составили 27,4 миллиона рублей.
Замыкает рейтинг американский фильм Роберта Лоренца "Заступник" про бывшего снайпера, картина собрала за выходные 26,4 миллиона рублей.