https://ria.ru/20210208/programma-1596510533.html

Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года

Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:21

2021-02-08T14:21

2021-02-08T14:30

россия

новости - экология

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; на изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям; на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия таких мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

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2021

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россия, новости - экология, владимир путин