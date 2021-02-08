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Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:30
россия
новости - экология
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; на изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям; на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия таких мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.
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россия, новости - экология, владимир путин

Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года

14:21 08.02.2021 (обновлено: 14:30 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях повышения эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений постановляю правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений", - говорится в документе.

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Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; на изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям; на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия таких мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.
 
РоссияНовости - ЭкологияВладимир Путин
 
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