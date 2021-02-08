Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
14:21 08.02.2021 (обновлено: 14:30 08.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года России"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях повышения эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений постановляю правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений", - говорится в документе.
Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; на изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям; на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия таких мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.