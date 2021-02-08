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В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"
В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T06:36
2021-02-08T06:36
2021-02-08T06:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play.После скачивания приложения необходимо включить для него доступ к геолокации пользователя, чтобы увидеть ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус, говорится в презентации приложения. Затем необходимо отсканировать паспорт, с которым пользователь планирует поездку, выбрать страну отправления и страну прибытия, а также лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием.В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении. "На согласии присутствует QR-код, отсканируйте его через приложение. Ожидайте результатов исследования. Результаты исследования поступят в мобильное приложение в формате QR-кода. Предъявите его по требованию контролирующих органов в ходе поездки", - говорится в презентации приложения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, в мире
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19
", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС
внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play.
"Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру", - говорится в описании приложения в AppStore.
После скачивания приложения необходимо включить для него доступ к геолокации пользователя, чтобы увидеть ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус, говорится в презентации приложения. Затем необходимо отсканировать паспорт, с которым пользователь планирует поездку, выбрать страну отправления и страну прибытия, а также лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием.
В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении. "На согласии присутствует QR-код, отсканируйте его через приложение. Ожидайте результатов исследования. Результаты исследования поступят в мобильное приложение в формате QR-кода. Предъявите его по требованию контролирующих органов в ходе поездки", - говорится в презентации приложения.