https://ria.ru/20210208/prilozhenie-1596444298.html

В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"

В AppStore и Google Play появилось приложение "Путешествую без COVID-19"

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T06:36

2021-02-08T06:36

2021-02-08T06:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play.После скачивания приложения необходимо включить для него доступ к геолокации пользователя, чтобы увидеть ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус, говорится в презентации приложения. Затем необходимо отсканировать паспорт, с которым пользователь планирует поездку, выбрать страну отправления и страну прибытия, а также лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием.В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении. "На согласии присутствует QR-код, отсканируйте его через приложение. Ожидайте результатов исследования. Результаты исследования поступят в мобильное приложение в формате QR-кода. Предъявите его по требованию контролирующих органов в ходе поездки", - говорится в презентации приложения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, в мире