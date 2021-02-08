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Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах
Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах
Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:26
2021-02-08T15:27
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", - говорится в сообщении.Отмечается, что также часто встречается нарушение правил проезда пешеходных переходов, за 2020 год произошло 904 аварий, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие.
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авто, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах

15:26 08.02.2021 (обновлено: 15:27 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также часто встречается нарушение правил проезда пешеходных переходов, за 2020 год произошло 904 аварий, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие.
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