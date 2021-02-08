https://ria.ru/20210208/prichina-1596526183.html

Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах

Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах

Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:26

2021-02-08T15:26

2021-02-08T15:27

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", - говорится в сообщении.Отмечается, что также часто встречается нарушение правил проезда пешеходных переходов, за 2020 год произошло 904 аварий, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие.

https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия