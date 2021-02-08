https://ria.ru/20210208/prichina-1596526183.html
Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах
Власти Москвы назвали главную причину аварий на дорогах
Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:26
2021-02-08T15:26
2021-02-08T15:27
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:253:2843:1852_1920x0_80_0_0_029d202de29ce5c662a7c514a8a6493a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", - говорится в сообщении.Отмечается, что также часто встречается нарушение правил проезда пешеходных переходов, за 2020 год произошло 904 аварий, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие.
https://ria.ru/20210206/spravka-1596345666.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464771_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e02088112fc73a87c9c23ff37d7a04bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Нарушения ПДД водителями стали главной причиной ДТП с пострадавшими в Москве
, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале
.
"Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями... Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также часто встречается нарушение правил проезда пешеходных переходов, за 2020 год произошло 904 аварий, потому что водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту. Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие.