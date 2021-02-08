https://ria.ru/20210208/prichina-1596492563.html

В Госдуме рассказали об истинной причине визита Борреля в Москву

В Госдуме рассказали об истинной причине визита Борреля в Москву

Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву задумывался как повод для нового витка санкционной войны... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:55

2021-02-08T12:55

2021-02-08T12:55

россия

жозеп боррель

брюссель

евросоюз

елена панина

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву задумывался как повод для нового витка санкционной войны с Россией, а контраст заявлений по итогам визита говорит о том, что в управленческих структурах ЕС остаётся все меньше самостоятельных политиков, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.По словам Паниной, утверждения Брюсселя о том, что Боррель вез "оливковую ветвь", которая была якобы "отвергнута Москвой", не соответствует действительности."При этом обращает на себя внимание контраст между заявлениями, сделанными Боррелем в Москве, и тем, что он говорил по возвращении в Брюссель. Такое поведение наводит на мысль о том, что в управленческих структурах ЕС остаётся все меньше самостоятельных политиков, а реальным центром принятия решений является, как и в США, скрытое от посторонних глаз "глубинное государство, которое изо дня в день лишь усиливает курс на конфронтацию с Россией", - сказала парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/borrel-1596465038.html

https://ria.ru/20210208/otstavka-1596458288.html

россия

брюссель

москва

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россия, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, елена панина, москва