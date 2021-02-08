https://ria.ru/20210208/premii-1596558706.html

Собянин вручил премии молодым ученым

Собянин вручил премии молодым ученым

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, в День российской науки, вручил премии молодым ученым за 2020 год. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:39

2021-02-08T17:39

2021-02-08T17:39

россия

сколково

сергей собянин

андрей воробьев

москва

технологии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, в День российской науки, вручил премии молодым ученым за 2020 год.Он отметил, что около половины всех значимых российских научных статей являются публикациями московских ученых, а четверть всех изобретений запатентовано в Москве.Он подчеркнул, что раньше для большинства граждан научная работа была "несколько абстрактной историей", но 2020 год и пандемия коронавирусной инфекции это изменили.Он отметил, что президент Российской Федерации объявил этот год Годом науки и технологий, а столица продолжит работать над развитием этой сферы.Он добавил, что в период пандемии Москва не приостанавливала научную деятельность. "Мы за этот период времени сделали все, чтобы не ограничивать ни научную деятельность, ни производственную деятельность, экономику нашего города. И в значительной степени, без ложной скромности, нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах, в том числе благодаря вашим усилиям и усилиям ваших коллег... Москвичи гордятся вами, я горжусь вами, надеюсь, что ваши изобретения дойдут до своих потребителей и сделают благое дело для всего народа", - заключил мэр.Премии правительства Москвы молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, в 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен до 2 миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2020 годах было подано более 4,5 тысячи заявок. Награды были удостоены 432 молодых ученых. В том числе в 2020 году сотрудники 184 организаций подали 1042 заявки. Лауреатами премий стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596545003.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596516694.html

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596486900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сколково, сергей собянин, андрей воробьев, москва, технологии