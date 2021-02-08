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Собянин вручил премии молодым ученым
Собянин вручил премии молодым ученым
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, в День российской науки, вручил премии молодым ученым за 2020 год. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:39
2021-02-08T17:39
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сергей собянин
андрей воробьев
москва
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, в День российской науки, вручил премии молодым ученым за 2020 год.Он отметил, что около половины всех значимых российских научных статей являются публикациями московских ученых, а четверть всех изобретений запатентовано в Москве.Он подчеркнул, что раньше для большинства граждан научная работа была "несколько абстрактной историей", но 2020 год и пандемия коронавирусной инфекции это изменили.Он отметил, что президент Российской Федерации объявил этот год Годом науки и технологий, а столица продолжит работать над развитием этой сферы.Он добавил, что в период пандемии Москва не приостанавливала научную деятельность. "Мы за этот период времени сделали все, чтобы не ограничивать ни научную деятельность, ни производственную деятельность, экономику нашего города. И в значительной степени, без ложной скромности, нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах, в том числе благодаря вашим усилиям и усилиям ваших коллег... Москвичи гордятся вами, я горжусь вами, надеюсь, что ваши изобретения дойдут до своих потребителей и сделают благое дело для всего народа", - заключил мэр.Премии правительства Москвы молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, в 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен до 2 миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2020 годах было подано более 4,5 тысячи заявок. Награды были удостоены 432 молодых ученых. В том числе в 2020 году сотрудники 184 организаций подали 1042 заявки. Лауреатами премий стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.
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россия, сколково, сергей собянин, андрей воробьев, москва, технологии

Собянин вручил премии молодым ученым

17:39 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, в День российской науки, вручил премии молодым ученым за 2020 год.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем российской науки и с заслуженными премиями нашего родного города Москвы молодым ученым, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых, мы видим, становится больше и больше, а их изобретения становятся все интереснее", - сказал Собянин.
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Он отметил, что около половины всех значимых российских научных статей являются публикациями московских ученых, а четверть всех изобретений запатентовано в Москве.
Он подчеркнул, что раньше для большинства граждан научная работа была "несколько абстрактной историей", но 2020 год и пандемия коронавирусной инфекции это изменили.
"Прошедший год показал, что это касается каждого. В год пандемии наши московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса, создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысячи наших сограждан, создали целую линейку уникальных вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказали свою высокую эффективность. Рассказы о том, что российская наука или умерла, или находится в каком-то неконкурентном состоянии, все это было отметено. Оказалось, что все есть - есть изобретатели, есть возможности, есть способности творить и создавать мирового уровня продукты. Вы, сидящие здесь, подтверждение этому", - сказал Собянин.
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Он отметил, что президент Российской Федерации объявил этот год Годом науки и технологий, а столица продолжит работать над развитием этой сферы.
"Мы со своей стороны как город продолжали и продолжаем считать науку одной из самых главных сфер развития нашего города, без которой Москвы не будет такой, к которой мы привыкли и какую мир воспринимает. Мы будем строить дальше и развивать технопарки, научные центры, в том числе и уникальный проект МГУ, технологическая долина "Воробьевы горы", будет развиваться "Сколково", будет развиваться ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно вовлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера. Спасибо вам огромное! Ваш труд не абстрактный, он нужен каждому москвичу, каждому жителю нашего государства", - отметил мэр столицы.
Он добавил, что в период пандемии Москва не приостанавливала научную деятельность. "Мы за этот период времени сделали все, чтобы не ограничивать ни научную деятельность, ни производственную деятельность, экономику нашего города. И в значительной степени, без ложной скромности, нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах, в том числе благодаря вашим усилиям и усилиям ваших коллег... Москвичи гордятся вами, я горжусь вами, надеюсь, что ваши изобретения дойдут до своих потребителей и сделают благое дело для всего народа", - заключил мэр.
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Премии правительства Москвы молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, в 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен до 2 миллионов рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них.
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За время проведения конкурса на соискание премий в 2013-2020 годах было подано более 4,5 тысячи заявок. Награды были удостоены 432 молодых ученых. В том числе в 2020 году сотрудники 184 организаций подали 1042 заявки. Лауреатами премий стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.
 
РоссияСколковоСергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваТехнологии
 
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