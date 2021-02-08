https://ria.ru/20210208/prank-1596436980.html

Пранкер притворился грабителем и был застрелен

Пранкер притворился грабителем и был застрелен

В США пранкера застрелили во время "розыгрыша" с ограблением, сообщает NBC News. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:52

2021-02-08T00:52

2021-02-08T10:24

теннесси

сша

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В США пранкера застрелили во время "розыгрыша" с ограблением, сообщает NBC News.Инцидент произошел в Нэшвилле (штат Теннесси). Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из предприятий, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.Однако одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс — младший, застрелил 20-летнего Уилкса. Он сообщил сотрудникам полиции, что не знал о "шутке" и воспринял угрозу всерьез.По данным NBC News, местные правоохранители приступили к расследованию инцидента, никаких обвинений Старнсу пока не предъявили.

https://ria.ru/20210130/iphone-1595226844.html

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теннесси, сша, в мире