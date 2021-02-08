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Пранкер притворился грабителем и был застрелен
Пранкер притворился грабителем и был застрелен
В США пранкера застрелили во время "розыгрыша" с ограблением, сообщает NBC News. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:52
2021-02-08T00:52
2021-02-08T10:24
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В США пранкера застрелили во время "розыгрыша" с ограблением, сообщает NBC News.Инцидент произошел в Нэшвилле (штат Теннесси). Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из предприятий, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.Однако одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс — младший, застрелил 20-летнего Уилкса. Он сообщил сотрудникам полиции, что не знал о "шутке" и воспринял угрозу всерьез.По данным NBC News, местные правоохранители приступили к расследованию инцидента, никаких обвинений Старнсу пока не предъявили.
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