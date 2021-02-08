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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:18
2021-02-08T12:29
федеральное собрание рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, правда ли что на 23 февраля уже назначено обращение президента к федеральному собранию.По словам Пескова, даты пока нет, она прорабатывается, и как только решение будет принято главой государства, это сразу будет анонсировано.Отвечая на вопрос о том, правда ли, что послание готовится с учетом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов, Песков отметил, что тема, в первую очередь парламентских выборов не может не найти отражения в послании." Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", - добавил Песков.
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федеральное собрание рф, владимир путин, политика

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

12:18 08.02.2021 (обновлено: 12:29 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, правда ли что на 23 февраля уже назначено обращение президента к федеральному собранию.
По словам Пескова, даты пока нет, она прорабатывается, и как только решение будет принято главой государства, это сразу будет анонсировано.
Отвечая на вопрос о том, правда ли, что послание готовится с учетом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов, Песков отметил, что тема, в первую очередь парламентских выборов не может не найти отражения в послании.
" Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:59
Песков рассказал, от чего зависит дата ежегодного послания Путина
 
Федеральное собрание РФВладимир ПутинПолитика
 
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