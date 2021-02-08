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В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:18

2021-02-08T12:18

2021-02-08T12:29

федеральное собрание рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кремле опровергли, что 23 февраля определено датой обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к парламенту, сроков пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на вопрос о том, правда ли что на 23 февраля уже назначено обращение президента к федеральному собранию.По словам Пескова, даты пока нет, она прорабатывается, и как только решение будет принято главой государства, это сразу будет анонсировано.Отвечая на вопрос о том, правда ли, что послание готовится с учетом протестных акций и предстоящих в этом году парламентских выборов, Песков отметил, что тема, в первую очередь парламентских выборов не может не найти отражения в послании." Но всегда послание это главным образом про развитие, это набор задач по развитию страны в самых разных областях, то есть речь идет о социально-экономическом, и технологическом, и ином развитии страны... Но еще раз повторяю: пока сроки не определены", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное собрание рф, владимир путин, политика