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В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя
В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя
Правительство РФ утвердило "зерновой демпфер" - гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, а также новые субсидии... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T19:10
2021-02-08T19:42
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило "зерновой демпфер" - гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, а также новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по зерновым культурам, сообщил кабмин."Со 2 июня в России начнет действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Формулу ее расчета утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше 200 долларов за тонну - ставка составит 70% от разницы между расчетной экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя и кукурузы механизм тот же, но базовая цена составит 185 долларов."Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля", - отмечает правительство.Другим постановлением премьер утвердил правила поддержки сельхозпроизводителей в рамках механизма зернового демпфера. "Сельхозпроизводители в рамках механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства. ... Субсидии регионам будут распределяться исходя из объема произведенной продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов", - говорится в сообщении.Согласно документу, регионам в этих целях будут выделяться все доходы бюджета от пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои. При этом совокупный объем господдержки производителей зерновых культур не будет превышать 50% их затрат на производство и реализацию.
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михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика

В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя

19:10 08.02.2021 (обновлено: 19:42 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило "зерновой демпфер" - гибкую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, а также новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по зерновым культурам, сообщил кабмин.
"Со 2 июня в России начнет действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Формулу ее расчета утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше 200 долларов за тонну - ставка составит 70% от разницы между расчетной экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя и кукурузы механизм тот же, но базовая цена составит 185 долларов.
"Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля", - отмечает правительство.
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Другим постановлением премьер утвердил правила поддержки сельхозпроизводителей в рамках механизма зернового демпфера. "Сельхозпроизводители в рамках механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства. ... Субсидии регионам будут распределяться исходя из объема произведенной продукции. Размер ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов", - говорится в сообщении.
Согласно документу, регионам в этих целях будут выделяться все доходы бюджета от пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои. При этом совокупный объем господдержки производителей зерновых культур не будет превышать 50% их затрат на производство и реализацию.
 
Михаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
 
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