В Сербии заявили о готовившемся покушении на Вучича
12:24 08.02.2021 (обновлено: 12:56 08.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 8 фев - РИА Новости. На президента Сербии Александра Вучича могли совершить покушение в ходе открытия памятника основателю сербского государства Стефану Немане 27 января, заявил начальник Управления уголовной полиции Богдан Пушич.
Вучич с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и членами правительства Сербии торжественно открыл вечером 27 января памятник основателю сербского государства работы российского академика Александра Рукавишникова.
"Свыше 859 спецназовцев было размещено на открытии памятника Стефану Немане, чтобы обеспечить безопасность президента, так как информация указывала на то, что будет попытка совершения покушения", - заявил Пушич в эфире ТВ Pink.
Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее предположил, что найденная у крупной преступной группировки снайперская винтовка была предназначена для покушения на Вучича.
Полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА) в четверг задержали членов крупной преступной группировки, которая, предположительно связан с черногорскими мафиозными кланами. Показательные обыски, в том числе прошли на стадионе футбольного клуба "Партизан" в Белграде, с фанатами которого связывают лидеров группировки.
Вулин уточнил, что, по данным полиции, лидеры задержанной группировки Велько Беливук и Марко Милькович недавно провели встречу в Черногории с "одним из самых крупных наркодилеров в этой части света" и что их задержанием мафии нанесен ущерб в миллионы евро.
Ранее глава МВД рассказывал, что президент Сербии находится под угрозой, так как "объявил войну организованной преступности" после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона. Правоохранительные органы Сербии в последние годы также задержали несколько человек за угрозы Вучичу и членам его семьи в соцсетях. Проправительственные СМИ регулярно заявляют о "травле" сербского президента и близких ему людей и политиков со стороны оппозиции и преступного сообщества.