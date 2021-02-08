Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в азиатской части России
03:22 08.02.2021 (обновлено: 09:41 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Большую часть азиатской территории России ожидает аномально теплая по-зимнему неделя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень теплая по-зимнему погода на азиатской части России восточнее Оби. Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край - везде температура выше нормы, в некоторый районах градусов на 4-5, а некоторых на 8-12 градусов. В Якутии во вторник на 15-18 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные температуры минус 30-35 градусов (это очень тепло). Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России", - сказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, такие температуры связаны с тем, что на азиатской части России нет антициклональных процессов. На северо-восток России поступают очень теплые воздушные массы с Охотского моря и более южных морей.